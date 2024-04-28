Телескоп Хаббл вышел из строя второй раз за 5 месяцев: в чем причина

Орбитальная обсерватория прекратила научную деятельность из-за того, что один из ее приборов снова начал давать неверные показания.

Related video

Уже второй раз за 5 месяцев космический телескоп Хаббл переведен в безопасный режим работы из-за одной и той же проблемы. Хотя он не полностью вышел из строя, все же прекратил наблюдения за космосом из-за сбоя в одном из гироскопов обсерватории. NASA занимается решением проблемы, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Знаменитый космический телескоп Хаббл снова чувствует себя не очень хорошо. Как сообщили в NASA, 23 апреля, обсерватория перешла в безопасный режим работы из-за того, что один из ее гироскопов начал выдавать неверные показания. Таким образом временно были прекращены наблюдения за космосом. Хотя ученые сообщает, что в целом научные прибора телескопа Хаббл находятся в стабильном состоянии. Но пока не будет решена проблема научную деятельность обсерватории возобновить нельзя.

Всего у телескопа Хаббл осталось три работающих гироскопа и подобный сбой в одном из них уже возникал в ноябре прошлого года. Через несколько недель после минувшего происшествия инженерам NASA удалось восстановить нормальную работу телескопа. Теперь они надеются, что им удастся сделать то же самое. Самое удивительное, что вышел их строя тот же гироскоп, что и в прошлом году, который снова начал выдавать ошибочные данные.

Раньше у телескопа Хаббл было 6 гироскопов, но теперь в рабочем состоянии осталось только три. Эти приборы необходимы обсерватории, ведь они используются для того, чтобы Хаббл мог наблюдать на нужными ему объекты, то есть смотрел в правильном направлении. Хотя обсерватория может работать и с одним гироскопом, все же для повышения эффективности работы нужно, чтобы работали все три гироскопа. Если один из этих приборов начинает выдавать неверные показания, то телескоп автоматически переходит в безопасный режим работы.

Самое удивительное, что вышел их строя тот же гироскоп, что и в прошлом году, который снова начал выдавать ошибочные данные Фото: NASA

Новые гироскопы были установлены на телескоп Хаббл в 2009 году, ведь с момента запуска обсерватории в 1990 году его первоначальные гироскопы вышли из строя. Ни эти приборы изнашиваются, а потому возникают подобные проблемы.

Пока что точно не известно, что именно привело к сбою в работе одного из гироскопов, но в NASA заявили, что ищут причины и попытаются как можно скорее восстановить нормальную работу телескопа Хаббл.

В NASA рассматривают даже возможность того, что им придется сделать так, чтобы Хаббл использовал только один гироскоп, а два остальных останутся резервными. В любом случае ученые надеются, что телескоп Хаббл продолжит свои наблюдения за космосом в обычном режиме в ближайшее время и будет работать еще как минимум до конца 2020-х годов. Возможно, обсерватория продолжит работу и в следующем десятилетии.

С помощью телескопа Хаббл астрономы за 34 года сделали очень много невероятных открытий, которые помогли улучшить понимание устройства Вселенной.

Недавно NASA опубликовало новый снимок телескопа Хаббл, на котором изображена интересная планетарная туманность, состоящая из двух частей, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы изучили архивные данные телескопа Хаббл и сделали очень важное открытие. Они обнаружили более 1000 новых ранее неизвестных астероидов в Солнечной системе.