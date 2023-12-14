Телескоп Хаббл все или еще нет: NASA рассказало о состоянии обсерватории после аварии

Космический телескоп Хаббл пережил несколько остановок в своей работе из-за выхода из строя одного из гироскопов.

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Начиная с 23 ноября космический телескоп Хаббл не проводил наблюдений за космосом, так как он автоматически перешел в безопасный режим. Это была уже третья за несколько дней остановка работы обсерватории. Ученые из NASA выяснили, что проблема возникла в работе одного из гироскопов Хаббла. Теперь же стало известно, что обсерватория снова начала свою работу, хотя не все приборы еще включены, пишет ScienceAlert.

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Фокус уже подробно писал о том, что телескоп Хаббл пережил сразу три автоматические остановки в работе, последняя из которых привела к полному прекращению наблюдений за космосом несколько недель назад.

Космический телескоп прервал свою работу из-за того, что один гироскопов (устройство, позволяющее обсерватории наблюдать за нужными ей объектами) начал выдавать неправильные данные. Таких гироскопов у Хаббла раньше было шесть, но теперь осталось только три, да и те, как оказалось, могут нарушить работу 33-летней обсерватории. В случае подобных аварий телескоп Хаббл всегда переходит в безопасный режим.

Первые гироскопы работали 19 лет, пока все не вышли из строя и их пришлось заменить команде астронавтов во время специальной миссии в 2009 году. С тех пор три из них прекратили свою работу, но NASA не проводило вот уже 14 лет модернизации и ремонта обсерватории. И подобный выход из строя гироскопов уже наблюдался несколько лет назад. Но тогда это не привело к полной остановке работы обсерватории.

Начиная с 23 ноября космический телескоп Хаббл не проводил наблюдений за космосом, так как он автоматически перешел в безопасный режим Фото: NASA

Теперь же ученые из NASA заявили, что смогли вернуть телескоп Хаббл в рабочее состояние, хотя назвать это полноценной работой пока нельзя. Две главные камеры обсерватории возобновили наблюдение за космосом, но два спектрографа все еще отключены и в NASA надеются вернуть их в строй в ближайшее время.

Остановка в работе Хаббла привела к смещению графиков выполнения наблюдений за поясом Койпера (самая внешняя часть Солнечной системы), за галактикой Андромеды и ее спутниками, за сверхновыми типа la и другими важными космическими объектами.

По факту, телескоп Хаббл снова в строю, хотя не может пока выполнять некоторых наблюдений. Ученые из NASA говорят, что подобные проблемы с гироскопами скорее всего будут возникать и дальше. Это будет приводить к сбоям в работе Хаббла, но считается, что обсерватория должна работать еще до 2030-х годов. Даже если останется один рабочий гироскоп, Хаббл сможет проводить наблюдения за космосом.

Новых миссий по обслуживанию телескопа не будет, заявили в NASA, и если произойдет более серьезная авария, то обсерватория может прекратить свою работу навсегда. Даже после того, как в космос был отправлен в прошлом году новейший инфракрасный космический телескоп Уэбб, Хаббл остается самой продуктивной обсерваторией. До сих пор с ее помощью астрономы делают много важных открытий.

33 года на орбите – это очень большой срок, но остается лишь надеяться, что телескоп Хаббл "проживет" как можно дольше.

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