Небезпечний для Землі астероїд потрібно знищити ядерною ракетою, попереджають учені

Вчені вважають, що астероїд 2024 YR4, який може врізатися в Місяць, потрібно спробувати знищити до того, як це падіння може призвести до негативних наслідків для наших технологій на орбіті.

Небезпечний астероїд 2024 YR4 може врізатися в Місяць у 2032 році. Удар може спричинити появу великої кількості викинутих у космос уламків, які потенційно можуть знищити супутники та інші космічні апарати на навколоземній орбіті. Учені вважають, що до того, як астероїд вріжеться в Місяць, його можна знищити за допомогою ядерної зброї. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

Потенційно небезпечний астероїд 2024 YR4 діаметром приблизно 55 метрів став відомим на початку цього року незабаром після свого відкриття в грудні 2024 року. Розрахунки вчені показали, що існує ймовірність на рівні 3,1%, що цей космічний камінь впаде на Землю у 2032 році. Падіння такого астероїда може знищити велике місто. Але вже в лютому вчені з'ясували, що ймовірність того, що астероїд вріжеться в Землю майже дорівнює нулю, але якщо точніше, то вона становить 0,28%.

На початку літа цього року вчені з'ясували, що астероїд 2024 YR4 з імовірністю 4% може врізатися в Місяць. Зіткнення об'єкта такого розміру, та ще й відносно близького до Землі, несе в собі загрозу для наших технологій на навколоземній орбіті.

Автори нового дослідження кажуть, що якщо астероїд впаде на Місяць, то це призведе до появи великої кількості уламків, які полетять у космос, і вони можуть досягти низької навколоземної орбіти.

Таким чином супутники та інші космічні апарати можуть бути знищені. Також якщо на орбіті ще залишиться працювати Міжнародна космічна станція, яку планують вивести з експлуатації на початку 2030-х років, то маленькі камінці можуть серйозно її пошкодити.

Учені кажуть, що будь-яка спроба змінити траєкторію руху астероїда може не увінчатися успіхом. Хоча у 2022 році NASA вже провело успішний експеримент зі зміни орбіти навколоземного астероїда Діморф, вчені вважають, що з астероїдом 2024 YR4 це може не вийде. Річ у тім, що є дуже мало часу для розуміння його характеристик, невідома його точна маса, а також майже немає часу для підготовки такої місії. Але найголовніше, як вважають вчені, спроба змінити орбіту астероїда 2024 YR4 може призвести до того, що він може випадково врізатися в Землю.

Тому вчені пропонують роздробити астероїд за допомогою ядерного вибуху. Для цього потрібно відправити до астероїда космічний апарат, який зможе запустити ядерну ракету, щоб роздрібнити астероїд на частини. Але цю місію потрібно відправити в космос між 2029 і 2031 роком до того, як астероїд може зіткнутися з Місяцем у 2032 році.

Але все ж вчені нагадують, що ймовірність того, що астероїд пролетить повз Місяць, становить 96%, і все ж виключати його падіння на Місяць не можна.

