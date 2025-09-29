Загадочные круги на Венере, похожие на короны: ученые смогли объяснить их происхождение (фото)

Авторы исследования предложили новое объяснение огромных геологических структур на поверхности планеты, которая является в некоторой мере близнецом Земли.

Поверхность Венеры покрыта круглыми, похожими на короны образованиями, известными как короны. Они имеют диаметр в сотни километров. Но источник их происхождения до сих пор неизвестен. Ученые предложили новое объяснение этим загадочным геологическим структурам. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, предполагает, что "стеклянный потолок" в мантии Венеры удерживает тепло и перемещает медленные потоки горячей породы, которые могут привести к образованию корон на поверхности Венеры, пишет Space.

Венера — это ближайшая к нам планета, которую иногда называют близнецом Земли. Обе планеты имеют схожие размеры и плотность, а также находятся на почти одинаковом расстоянии от Солнца. Но из-за очень плотной атмосферы, которая заполнена парниковыми газами, Венера уволится самой жаркой планетой Солнечной системы. Она жарче даже Меркурия, который находится ближе всего к Солнцу.

Поверхность Венеры и Земли показывает, что две планеты имели разную эволюцию, что привело к созданию совершенно разных миров. Например, на Венере существуют уникальные для этой планеты круглые геологические образования, известные как короны. Ученым известны сотни корон на Венере, которые отличаются по размеру и характеристикам. Но их происхождение остается загадкой, учитывая то, что на Венере, в отличие от Земли не происходит тектоники плит, то есть кора на Венере является единой плитой и нет никаких движений, которые бы меняли поверхность планеты.

Ученые связывают образование крупных корон на Венере, диаметром более 500 километров, с мантийными плюмами и движениями породы внутри коры. Но происхождение меньших корон, диаметром примерно 200 километров ученые объясняют подъемом из мантии небольших сгустков горячей породы.

Короны, отмеченные темно-зеленым цветом, на поверхности Венеры среди более крупных и высоких возвышенностей, отмеченных оранжевым цветом Фото: space.com

Холодный материал, который опускается с поверхности, и горячий материал, который поднимается из мантии, сталкиваются с барьером на глубине около 600 км. Этот барьер ученые назвали "стеклянным потолком". Большинство горячих мантийных плюмов не обладают большой энергией и не могут пробить барьер. Поэтому они отклоняются и распространяются под ним в стороны. Только самые крупные мантийные плюмы могут проникнуть на поверхность Венеры, где создают огромные вулканические структуры. Материал, который находится под барьером, сохраняет тепло, но не плавится, поэтому он действует как скрытый резервуар тепла в мантии.

С помощью моделирования ученые выяснили, что после того, как часть горячей породы блокируется, из более мелкого слоя к поверхности могут подниматься еще более мелкие сгустки породы. Эти сгустки могут образовывать многочисленные и более мелкие короны, разбросанные по поверхности планеты.

Сгустки из основания коры Венеры охлаждаются и становится плотнее, и в конечном итоге погружаются в более горячую мантию. Это событие запускает цепную реакцию, которая поднимает несколько новых сгустков горячей породы. По мере того, как эти вторичные мантийные плюмы поднимаются, плавятся и в конечном итоге снова погружаются, взаимодействуя с мантией Венеры, они могут образовывать разнообразные короны.

По словам ученых, нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить это предположение. Это поможет более точно понять, как тепло и движение в недрах Венеры формируют короны.

