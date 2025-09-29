Наша Вселенная могла оказаться в ловушке черной дыры, из которой нет выхода

Возможно, Большой взрыв произошел внутри гигантской черной дыры, в которой, возможно, все еще находится наша Вселенная, считают физики.

Ученые предполагают, что Большой взрыв на самом деле был Большим отскоком. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review D, предполагает, что материя, падающая в гигантскую черную дыру, сжималась под действием гравитации, а затем отскакивала наружу и расширялась. Таким образом, возможно была создана наша Вселенная, которая все еще может находиться внутри черной дыры, созданной в другой, более крупной Вселенной, пишет Science Focus.

Наша Вселенная может находиться внутри горизонта событий черной дыры

Физики переосмыслили то, что происходит, когда плотное чрезвычайно большое газовое облако сжимается под действием собственной гравитации. Традиционное представление об этом процессе показывает, что в итоге вся материя сжимается в бесконечно плотную точку, известную как сингулярность. Но физики считают, что материя достигает определенной точки, а затем может отскочить и расшириться.

Это приводит к быстрому расширению материи, очень похожему на то, что, произошло в результате Большого взрыва. Это значит, что наша Вселенная может находиться в ловушке внутри горизонта событий черной дыры, из которой нет выхода, говорят физики. Такая модель Вселенной получила название Вселенная черной дыры, и она может объяснить несколько ключевых проблем стандартной космологической модели, описывающей эволюцию космоса.

Ученые предполагают, что Большой взрыв на самом деле был Большим отскоком Фото: IFLS

Стандартная космологическая модель работает только в том случае, если существовал период космической инфляции, когда весь космос стремительно расширялся за доли секунды после Большого взрыва. Для объяснения того, почему расширение Вселенной через миллиарды лет начало ускоряться, требуется темная энергия. По словам физиков, на самом деле никто точно не знает, что из себя представляет космическая инфляция и темная энергия.

Но в модели Вселенной черной дыры оба периода быстрого расширения космоса естественным образом возникают как следствие геометрии и динамики отскока материи. Эта модель объясняет космическую инфляцию и темную энергию, используя только гравитацию и квантовую механику. И все же эта модель не может объяснить существование темной материи, которая занимает большую часть массы нашей Вселенной.

Черные дыры нашей Вселенной могут содержать свои мини-Вселенные

Если наша Вселенная возникла внутри черной дыры, то это означает, что мы все еще можем находиться внутри этой черной дыры, которая существует в более крупной Вселенной. Возможно, некоторые черные дыры, которые мы видим, также содержат внутри мини-Вселенные, говорят физики.

Если наша Вселенная возникла внутри черной дыры, то это означает, что мы все еще можем находиться внутри этой черной дыры, которая существует в более крупной Вселенной Фото: Earth.com

Идея о Вселенной черной дыры появилась у авторов исследования, когда они применили новый поход для изучения происхождения Вселенной. Вместо того, чтобы предполагать, что Вселенная началась с необъяснимого "взрыва", физики использовали другой подход: начали с превращения материи в черную дыру под действием гравитации.

Все сводится к так называемому квантовому принципу исключения. Проще говоря, это означает, что двум одинаковым частицам не нравится делать одно и то же, в одно и то же время и в одном и том же месте. Из-за этого существует ограничение на то, насколько плотно может сжаться материя, прежде чем частицы не смогут сжиматься еще сильнее, не нарушая квантовый принцип исключения.

Ученые говорят, что принцип исключения можно применить внутри черной дыры. Он предотвращает сжатие материи вещества сингулярность. Вместо этого происходит замедление сжатия, его остановка при достижении очень высокой плотности, а затем происходит отскок материи, но при этом не происходит появление сингулярности.

Ученые считают, что подобные черные дыры могут существовать в нашей Вселенной и если их обнаружить, то можно выяснить, действительно ли мы живем внутри черной дыры.

