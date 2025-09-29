Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной (фото)

По словам ученых, полученные данные указывают на то, что стандартная космологическая модель, описывающая эволюцию и устройство Вселенной, может быть не совсем верна.

Живем ли мы в симуляции? На этот вопрос пока нет однозначного ответа. Но ученые, управляющие космическим телескопом "Евклид" Европейского космического агентства, представили самую большую в истории симуляцию Вселенной. Она содержит 3,4 миллиарда галактик и отслеживает гравитационное взаимодействие более 4 триллионов частиц, пишет Space.

Симуляция, названная Flagship 2, основана на алгоритме, разработанном астрофизиком Иоахимом Штаделем из Цюрихского университета. Он использовал суперкомпьютер для проведения расчетов, создав в конечном итоге подробную виртуальную модель Вселенной. По словам астрофизиков, эта симуляция Вселенной имеет решающее значение для подготовки анализа данных космического телескопа "Евклид".

Запущенный 2023 году космический телескоп "Евклид" наносит на карту миллиарды галактик по всей Вселенной, изучая распределение темной энергии и темной материи. В конечном итоге телескоп изучит примерно треть ночного неба. Учитывая огромный объем данных, симуляция Flagship 2 поможет ускорить их обработку после завершения обзора космоса космическим телескопом в 2030 году.

Запущенный 2023 году космический телескоп "Евклид" наносит на карту миллиарды галактик по всей Вселенной, изучая распределение темной энергии и темной материи Фото: ESA

Эта симуляция не является картой реальной Вселенной. Это смоделированная мини-Вселенная, созданная в соответствии существующими знаниями о законах физики, которые управляют всем, что мы видим.

Изначально ученые смоделировали гравитационное взаимодействие 4 триллионов частиц. Эти частицы выступили в качестве темной материи, то есть невидимого вещества, которое, как считается составляет 85% массы Вселенной. Темная материя, как считают астрофизики, является основой для создания галактик. Именно гравитация темной материи помогла обычной материи накапливаться в определенных местах и из нее были созданы звезды и галактики.

Изображение из симуляции Flagship 2. Каждая точка представляет галактику: синие точки обозначают галактики в центрах сгустков темной материи, а красные — спутники внутри них Фото: space.com

С помощью алгоритма ученые заполнили Вселенную с темной материей реальным набором галактик, полученным в ходе наблюдений. Астрофизики настроили каждую галактику с помощью многочисленных параметров, таких как яркость, скорость движения, форма и вращение.

Хотя ученые ожидают, что наблюдения космического телескопа "Евклид" будут близко соответствовать прогнозам моделирования, возможно, нас ждут сюрпризы.

Симуляция Flagship 2 создана на основе стандартной космологической модели, но новые наблюдения могут подвергнуть сомнению ее правильность. Ученые говорят, что полученные данные уже показывают, что стандартная космологическая модель может быть не совсем верна.

Астрофизики особенно заинтересованы в изучении тайны темной энергии. Это сила, которая управляет ускоренным расширением Вселенной. В стандартной космологической модели темная энергия является постоянной, то не должны меняться с течением времени. Но наблюдения телескопа "Евклид", которые будут охватывать период истории космоса в 10 миллиардов лет, могут показать, что это не так. Ученые хотят увидеть, как расширялась Вселенная в далеком прошлом и узнать, действительно ли темная эн6ергия является постоянной.

