Можливо, космос не такий, як ми думаємо: представлено найбільшу симуляцію Всесвіту (фото)

За словами вчених, отримані дані вказують на те, що стандартна космологічна модель, яка описує еволюцію і устрій Всесвіту, може бути не зовсім правильною.

Чи живемо ми в симуляції? На це питання поки що немає однозначної відповіді. Але вчені, які керують космічним телескопом "Евклід" Європейського космічного агентства, представили найбільшу в історії симуляцію Всесвіту. Вона містить 3,4 мільярда галактик і відстежує гравітаційну взаємодію понад 4 трильйонів частинок, пише Space.

Симуляція, названа Flagship 2, ґрунтується на алгоритмі, розробленому астрофізиком Йоахімом Штаделем із Цюрихського університету. Він використовував суперкомп'ютер для проведення розрахунків, створивши в кінцевому підсумку детальну віртуальну модель Всесвіту. За словами астрофізиків, ця симуляція Всесвіту має вирішальне значення для підготовки аналізу даних космічного телескопа "Евклід".

Запущений 2023 року космічний телескоп "Евклід" наносить на мапу мільярди галактик по всьому Всесвіту, вивчаючи розподіл темної енергії і темної матерії. Зрештою телескоп вивчить приблизно третину нічного неба. З огляду на величезний обсяг даних, симуляція Flagship 2 допоможе прискорити їхнє опрацювання після завершення огляду космосу космічним телескопом у 2030 році.

Запущений 2023 року космічний телескоп "Евклід" наносить на мапу мільярди галактик по всьому Всесвіту, вивчаючи розподіл темної енергії і темної матерії Фото: ESA

Ця симуляція не є картою реального Всесвіту. Це змодельований міні-Всесвіт, створений відповідно до наявних знань про закони фізики, які керують усім, що ми бачимо.

Спочатку вчені змоделювали гравітаційну взаємодію 4 трильйонів частинок. Ці частинки виступили як темна матерія, тобто невидима речовина, яка, як вважається, становить 85% маси Всесвіту. Темна матерія, як вважають астрофізики, є основою для створення галактик. Саме гравітація темної матерії допомогла звичайній матерії накопичуватися в певних місцях, і з неї були створені зірки і галактики.

Зображення із симуляції Flagship 2. Кожна точка представляє галактику: сині точки позначають галактики в центрах згустків темної матерії, а червоні — супутники всередині них Фото: space.com

За допомогою алгоритму вчені заповнили Всесвіт із темною матерією реальним набором галактик, отриманим під час спостережень. Астрофізики налаштували кожну галактику за допомогою численних параметрів, таких як яскравість, швидкість руху, форма і обертання.

Хоча вчені очікують, що спостереження космічного телескопа "Евклід" будуть близько відповідати прогнозам моделювання, можливо, на нас чекають сюрпризи.

Симуляція Flagship 2 створена на основі стандартної космологічної моделі, але нові спостереження можуть поставити під сумнів її правильність. Вчені кажуть, що отримані дані вже показують, що стандартна космологічна модель може бути не зовсім правильною.

Астрофізики особливо зацікавлені у вивченні таємниці темної енергії. Це сила, яка керує прискореним розширенням Всесвіту. У стандартній космологічній моделі темна енергія є постійною, тобто не має змінюватися з плином часу. Але спостереження телескопа "Евклід", які охоплюватимуть період історії космосу в 10 мільярдів років, можуть показати, що це не так. Науковці хочуть побачити, як розширювався Всесвіт у далекому минулому та дізнатися, чи справді темна ен6ергія є постійною.

