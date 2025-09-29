Камень, обнаруженный 53 года назад на Луне, переписывает ее историю: что известно (фото)

Ученые провели новый анализ крошечного лунного камня, который доставили на Землю астронавты миссии “Аполлон-17” в 1972 году. Исследование бросает вызов тому, что ученые знали о ранней истории Луны.

Крошечный камень под названием образец 76535, доставленный астронавтами NASA более 50 лет назад, меняет представление о ранних этапах истории Луны. Также он может изменить представление о ранней истории всей Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет Space.

Лунный камень не такой, как считали ученые

Химический состав и текстура лунного камня указывают на то, что он образовался глубоко в коре Луны на глубине почти 50 километров. Радиоизотопный анализ показывает, что этот крошечный камень находился на поверхности Луны в течение 4,25 миллиарда лет.

Для того, чтобы камни попали на поверхность Луны с такой большой глубины, нужны мощные удары астероидов. Ранее ученые считают, что удар астероида, создавший крупнейший кратер на Луне, бассейн Южный полюс – Эйткен, мог вынести на поверхность этот камень. Но новое исследование показывает, что камень был вынесен на поверхность в другой части Луны, где его и обнаружили астронавты.

Предположение о том, что бассейн Южный полюс – Эйткен является местом происхождения образца 76535 всегда вызывало сомнения. Во-первых, у камня не были обнаружены признаки того, что он был выброшен в результате очень сильного удара. Во-вторых, бассейн Южный полюс – Эйткен и Море Ясности находятся практически на противоположных сторонах Луны. Поэтому ученые не могли объяснить, каким образом камень из одного полушария попал в другое и при этом не имел признаков ударного нагрева, образования рубцов и других признаков столкновения с гигантским астероидом, который бы с силой вырвал его из коры и забросил в другую часть Луны.

Бассейн Южный полюс — Эйткен (фиолетовый цвет) Фото: NASA

Лунный камень переписывает раннюю историю Луны

Ученые создали компьютерное моделирование столкновений астероидов с Луной и выяснили, что образец 76535 мог возникнуть в Море Ясности. Ученые обнаружили, что мощные удары астероидов могут поднимать вверх залегающие глубоко под поверхностью Луны горные породы и при этом эти камни не подвергаются сильному влиянию ударного события.

Исследование показало, что на поздних стадиях удара по поверхности Луны, подобного тому, который создал Море Ясности, образованное дно кратера может разрушаться, поскольку горячая кора позволяет горным породам перемещаться более свободно. Таким образом, объяснить отсутствие ударного нагрева и рубцов на лунном камне можно тем, что вышел более плавно на поверхность через разжиженную кору сразу после удара, образовавшего Море Ясности.

Море Ясности на Луне Фото: NASA

Если образец 76535 находился на поверхности Луны в течение 4,25 млрд лет, то это означает, что Море Ясности должно было образоваться 4,25 млрд лет назад. А это на 300 млн лет раньше, чем предполагали ученые.

Если ударный бассейн Моря Ясности старше, то, возможно, другие ударные бассейны на Луне также более древние. Это заставляет ученых переосмыслить то, насколько быстро остывала Луна в начале своей истории и как часто крупные столкновения происходили во внутренней части Солнечной системы.

Поскольку безвоздушная поверхность Луны часто используется для калибровки частоты столкновений в ранней Солнечной системе, любое изменение в хронологии столкновений на Луне повлияет и на хронологию столкновений в остальной части Солнечной системы. Это также оказывает косвенное влияние на понимание ранней истории Земли.

Пока что NASA планирует отправить вновь астронавтов на Луну в 2027 году, и они, возможно, смогут подтвердить результаты исследования.

