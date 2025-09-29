Странные круги в космосе больше Млечного Пути: выяснилось их возможное происхождение (фото)

Новое исследование предполагает, что активность сверхмассивных черных дыр может создать структуры, которые видны только в радиодиапазоне.

Странные радиокруги (ORC) представляют собой огромные структуры, внутри которых находятся целые галактики. Но эти объекты можно увидеть только в радиодиапазоне. С момента обнаружения первого ORC в 2019 году ученые представили несколько теорий их происхождения. Астрономы изучили один из странных радиокругов, который представляет собой газовую оболочку, и выдвинули новое предположение, объясняющее возможное происхождение таких структур в космосе. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

По словам астрономов, понимание происхождения странных радиокругов помогает понять, какое влияние эти структуры могут оказать на эволюцию галактик с течением времени.

С 2019 года ученые обнаружили всего 10 ORC в разных частях Вселенной, но их происхождение пока остается загадкой. Эти огромные яркие, круглые структуры хорошо видны в радиодиапазоне, но их нельзя увидеть в оптическом, инфракрасном и рентгеновском диапазонах. Поэтому для их обнаружения и изучения используются мощные радиотелескопы.

Авторы исследования с помощью радиотелескопов ASKAP и MeerKAT изучили один из странных радиокругов под названием ORC J0356-4216. Астрономы изучили изучить длины волн и поляризацию радиоволн этого объекта.

ORC J0356-4216. Изображение сделанное радиотелескопом MeerKAT

Астрономы обнаружили, что ORC J0356-4216 состоит из двух симметричных колец, общий диаметр которых составляет примерно 2,18 миллиона световых лет. Для сравнения диаметр нашей галактики Млечный Путь составляет 100 000 световых лет. Все известные ORC окружают галактики, хотя, как считается, изначально они возникают в центрах галактик. И это может быть ключом к пониманию механизма их формирования.

Авторы исследования считают, что наиболее вероятным объяснением происхождения ORC J0356-4216 является ударная волна, вызванная прошлой активностью в галактике. Это значит, что эта структура могла быть создана в результате взрывов сверхновых (так умирают звезды), столкновения двух галактик, или же она странный радиокруг возник из-за внезапного повышения активности центральной сверхмассивной черной дыры. Эта черная дыра во время поглощения большого количества материи создала активное ядро галактики. При этом часть материи, поглощаемой черной дырой, была выброшена в космос, что могло создать ударную волну, сформировавшую ORC горячего газа.

