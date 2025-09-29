Потусторонние звуки: можно услышать, как изменилось магнитное поле Земли (видео)

Магнитное поле Земли резко изменило свои полюса примерно 41 000 лет назад. Теперь можно услышать это событие, благодаря интерпретации данных, собранных спутниками Swarm Европейского космического агентства.

Related video

Ученые объединили данные со спутников с данными о движении линий магнитного поля, полученными на Земле, и составили аудиозапись события Лашамп с помощью естественных шумов, таких как скрип дерева и грохот сталкивающихся камней. Эта аудиозапись представляет собой жуткую, потустороннюю звуковую дорожку, не похожую ни на что, что, возможно, вы слышали раньше, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Глобальное магнитное поле Земли создается благодаря движению жидких металлов в ядре нашей планеты. Оно простирается на тысячи километров в космос и защищает нас от влияния солнечных частиц, которые могут разрушить атмосферу.

По мере того, как железо и никель в ядре Земли смещаются, смещается и магнитное поле планеты. Это означает, что Северный и Южный полюса магнитного поля также постоянно смещаются.

Время от времени полюса магнитного поля Земли меняются местами. Последний раз такое катастрофическое событие произошло примерно 41 000 лет назад. Его следы были обнаружены в потоках лавы Лашамп во Франции. Тогда магнитное поле имело лишь 5% своей нынешней силы. При этом поток солнечных частиц и космических лучей проник глубоко в атмосферу нашей планеты. Если бы подобное изменение магнитного поля произошло сейчас, то наши компасы указывали бы не на Северный, а на Южный полюс.

Считается, что необычная ориентация магнитного поля Земли существовала в течение нескольких сотен лет и сила магнитного поля колебалась от 5% до 25% нынешней силы.

По словам исследователей, лед и морские отложения сохраняют изотопные следы более интенсивной бомбардировки нашей планеты солнечными частицами. Эти изотопы бериллий-10 образуются при взаимодействии космических лучей и солнечных частиц с атмосферой Земли, что приводит к разрушению озонового слоя.

Ученые считают, что резкое изменение полярности магнитного поля Земли 41 000 лет назад могло привести к изменению климата, в результате чего вымерла мегафауна в Австралии, а также, возможно, из-за этого исчезли неандертальцы.

Ученые говорят, что понимание таких изменений магнитного поля Земли важно для прогнозирования их появления в будущем и оценки воздействия на окружающую среду.

Как уже писал Фокус, возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной. По словам ученых, полученные данные указывают на то, что стандартная космологическая модель, описывающая эволюцию и устройство Вселенной, может быть не совсем верна.

Также Фокус писал о том, что неандертальцы с семьями отдыхали на пляжах в Португалии: это было около 80 тысяч лет назад. На южном побережье Португалии археологи нашли два новых места пребывания неандертальцев. Вместо каменных орудий и остатков костей животных, ученые нашли окаменелые следы.