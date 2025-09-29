Потойбічні звуки: можна почути, як змінилося магнітне поле Землі (відео)

Магнітне поле Землі різко змінило свої полюси приблизно 41 000 років тому. Тепер можна почути цю подію, завдяки інтерпретації даних, зібраних супутниками Swarm Європейського космічного агентства.

Вчені об'єднали дані з супутників з даними про рух ліній магнітного поля, отриманими на Землі, і склали аудіозапис події Лашамп за допомогою природних шумів, таких як скрип дерева і гуркіт каміння, що стикається. Цей аудіозапис являє собою моторошну, потойбічну звукову доріжку, не схожу ні на що, що, можливо, ви чули раніше, пише ScienceAlert.

Глобальне магнітне поле Землі створюється завдяки руху рідких металів у ядрі нашої планети. Воно простягається на тисячі кілометрів у космос і захищає нас від впливу сонячних частинок, які можуть зруйнувати атмосферу.

У міру того, як залізо і нікель у ядрі Землі зміщуються, зміщується і магнітне поле планети. Це означає, що Північний і Південний полюси магнітного поля також постійно зміщуються.

Час від часу полюси магнітного поля Землі міняються місцями. Востаннє така катастрофічна подія сталася приблизно 41 000 років тому. Її сліди були виявлені в потоках лави Лашамп у Франції. Тоді магнітне поле мало лише 5% своєї нинішньої сили. При цьому потік сонячних частинок і космічних променів проник глибоко в атмосферу нашої планети. Якби подібна зміна магнітного поля відбулася зараз, то наші компаси вказували б не на Північний, а на Південний полюс.

Вважається, що незвичайна орієнтація магнітного поля Землі існувала протягом кількох сотень років і сила магнітного поля коливалася від 5% до 25% нинішньої сили.

За словами дослідників, лід і морські відкладення зберігають ізотопні сліди більш інтенсивного бомбардування нашої планети сонячними частинками. Ці ізотопи берилій-10 утворюються під час взаємодії космічних променів і сонячних частинок з атмосферою Землі, що призводить до руйнування озонового шару.

Учені вважають, що різка зміна полярності магнітного поля Землі 41 000 років тому могла призвести до зміни клімату, внаслідок чого вимерла мегафауна в Австралії, а також, можливо, через це зникли неандертальці.

Учені кажуть, що розуміння таких змін магнітного поля Землі важливе для прогнозування їхньої появи в майбутньому та оцінки впливу на навколишнє середовище.

