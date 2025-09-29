Неандертальці з сім'ями відпочивали на пляжах у Португалії: це було близько 80 тис. років тому (фото)
На південному узбережжі Португалії археологи знайшли два нових місця перебування неандертальців. Замість кам'яних знарядь і залишків кісток тварин, вчені знайшли скам'янілі сліди.
Вчені кажуть, що відкриття дає важливу інформацію про поширення і поведінку гомінідів у плейстоцені близько 80 тис. років тому. Також це підтверджує теорію про те, що неандертальці цілком успішно адаптувалися до життя на узбережжі, пише Discover magazine.
"Сліди фіксують конкретний момент, практично миттєво, дозволяючи нам реконструювати те, що відбувається. Сліди показують, як неандертальці використовували простір — як вони досліджували прибережні зони, ліси, дюни або береги річок — те, про що важко судити винятково з артефактів", — заявили автори дослідження Карлос Нету де Карвалью з Лісабонського університету та Фернандо Муньїс Гінеа з Севільського університету.
У скам'янілих слідів є велика перевага перед різного роду артефактами. Річ у тім, що вони зберігають конкретні моменти, свідчачи про присутність гомінінів у певний час і в певному місці.
"Ці сліди відкривають унікальне вікно в повсякденне життя. Це знімок моменту, який стався десятки тисяч років тому", — додають автори дослідження.
Спершу два різних сліди було знайдено в Алгарві, де в плейстоценовий період розташовувалися дюни. Ці сліди були залишені приблизно 82 тис. років тому, і вони належали дорослій жінці та підлітку.
Інші сліди датуються 78 тис. років тому і містять 26 слідів дорослого чоловіка, а також двох дітей, одному з яких був лише рік.
Виявлення на стародавній стоянці неандертальців слідів дітей свідчить про те, що вони жили десь поблизу, оскільки діти навряд чи б змогли подолати великі відстані.
Також на обох стоянках неандертальців було виявлено сліди оленів і птахів. Вчені припускають, що неандертальці полювали на оленів уздовж іберійського узбережжя. Дослідники навіть знайшли кілька скам'янілих слідів, які вказують на сутичку між неандертальцем і оленем.
Мабуть, неандертальці знаходили собі прожиток на березі, переслідуючи здобич або ж підстерігаючи її в засідці вздовж прибережних дюн.
На основі отриманих даних, вчені вважають, що неандертальці в цьому регіоні харчувалися оленями, кіньми і зайцями, доповнюючи свій раціон морепродуктами. Дійсно є дані про те, що іберійські неандертальці вживали в їжу рибу і молюсків, хоч і в невеликих кількостях.
Нагадаємо, вчені дізналися несподівану подробицю з життя неандертальців. Іспанські археологи виявили колекцію скам'янілостей, які могли належати неандертальцям. Це відкриття — перше свідчення акту колекціонування серед неандертальців, що виокремлює їхній розвиток і когнітивні здібності.