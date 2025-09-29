Неандертальці з сім'ями відпочивали на пляжах у Португалії: це було близько 80 тис. років тому (фото)

На південному узбережжі Португалії археологи знайшли два нових місця перебування неандертальців. Замість кам'яних знарядь і залишків кісток тварин, вчені знайшли скам'янілі сліди.

Вчені кажуть, що відкриття дає важливу інформацію про поширення і поведінку гомінідів у плейстоцені близько 80 тис. років тому. Також це підтверджує теорію про те, що неандертальці цілком успішно адаптувалися до життя на узбережжі, пише Discover magazine.

Скам'янілі сліди неандертальців на пляжі в Португалії Фото: Scientific Reports

"Сліди фіксують конкретний момент, практично миттєво, дозволяючи нам реконструювати те, що відбувається. Сліди показують, як неандертальці використовували простір — як вони досліджували прибережні зони, ліси, дюни або береги річок — те, про що важко судити винятково з артефактів", — заявили автори дослідження Карлос Нету де Карвалью з Лісабонського університету та Фернандо Муньїс Гінеа з Севільського університету.

У скам'янілих слідів є велика перевага перед різного роду артефактами. Річ у тім, що вони зберігають конкретні моменти, свідчачи про присутність гомінінів у певний час і в певному місці.

"Ці сліди відкривають унікальне вікно в повсякденне життя. Це знімок моменту, який стався десятки тисяч років тому", — додають автори дослідження.

Унікальне вікно в повсякденне життя неандертальців Фото: Scientific Reports

Спершу два різних сліди було знайдено в Алгарві, де в плейстоценовий період розташовувалися дюни. Ці сліди були залишені приблизно 82 тис. років тому, і вони належали дорослій жінці та підлітку.

Інші сліди датуються 78 тис. років тому і містять 26 слідів дорослого чоловіка, а також двох дітей, одному з яких був лише рік.

Виявлення на стародавній стоянці неандертальців слідів дітей свідчить про те, що вони жили десь поблизу, оскільки діти навряд чи б змогли подолати великі відстані.

Також на обох стоянках неандертальців було виявлено сліди оленів і птахів. Вчені припускають, що неандертальці полювали на оленів уздовж іберійського узбережжя. Дослідники навіть знайшли кілька скам'янілих слідів, які вказують на сутичку між неандертальцем і оленем.

Мабуть, неандертальці знаходили собі прожиток на березі, переслідуючи здобич або ж підстерігаючи її в засідці вздовж прибережних дюн.

На основі отриманих даних, вчені вважають, що неандертальці в цьому регіоні харчувалися оленями, кіньми і зайцями, доповнюючи свій раціон морепродуктами. Дійсно є дані про те, що іберійські неандертальці вживали в їжу рибу і молюсків, хоч і в невеликих кількостях.

Нагадаємо, вчені дізналися несподівану подробицю з життя неандертальців. Іспанські археологи виявили колекцію скам'янілостей, які могли належати неандертальцям. Це відкриття — перше свідчення акту колекціонування серед неандертальців, що виокремлює їхній розвиток і когнітивні здібності.