Неандертальцы с семьями отдыхали на пляжах в Португалии: это было около 80 тыс. лет назад (фото)

На южном побережье Португалии археологи нашли два новых места пребывания неандертальцев. Вместо каменных орудий и остатков костей животных, ученые нашли окаменелые следы.

Ученые говорят, что открытие дает важную информацию о распространении и поведении гоминидов в плейстоцене около 80 тыс. лет назад. Также это подтверждает теорию о том, что неандертальцы вполне успешно адаптировались к жизни на побережье, пишет Discover magazine.

Окаменелые следы неандертальцев на пляже в Португалии Фото: Scientific Reports

«Следы фиксируют конкретный момент, практически мгновенно, позволяя нам реконструировать происходящее. Следы показывают, как неандертальцы использовали пространство — как они исследовали прибрежные зоны, леса, дюны или берега рек — то, о чем трудно судить исключительно по артефактам», - заявили авторы исследования Карлос Нету де Карвалью из Лиссабонского университета и Фернандо Муньис Гинеа из Севильского университета.

У окаменелых следов есть большое преимущество перед разного рода артефактами. Дело в том, что они сохраняют конкретные моменты, свидетельствуя о присутствии гомининов в определенное время и в определенном месте.

«Эти следы открывают уникальное окно в повседневную жизнь. Это снимок момента, который произошел десятки тысяч лет назад», - добавляют авторы исследования.

Уникальное окно в повседневную жизнь неандертальцев Фото: Scientific Reports

Сперва два разных следа были найдены в Алгарви, где в плейстоценовый период располагались дюны. Эти следы были оставлены примерно 82 тыс. лет назад, и они принадлежали взрослой женщине и подростку.

Другие следы датируются 78 тыс. лет назад и содержат 26 следов взрослого мужчины, а также двух детей, одному из которых был всего год.

Обнаружение на древней стоянке неандертальцев следы детей говорит о том, что они жили где-то поблизости, так как дети вряд ли бы смогли преодолеть большие расстояния.

Также на обеих стоянках неандертальцев были обнаружены следы оленей и птиц. Ученые предполагают, что неандертальцы охотились на оленей вдоль иберийского побережья. Исследователи даже нашли несколько окаменелых следов, которые указывают на схватку между неандертальцем и оленем.

Видимо, неандертальцы находили себе пропитание на берегу, преследуя добычу или же подстерегая ее в засаде вдоль прибрежных дюн.

На основе полученных данных, ученые считают, что неандертальцы в этом регионе питались оленями, лошадьми и зайцами, дополняя свой рацион морепродуктами. Действительно имеются данные о том, что иберийские неандертальцы употребляли в пищу рыбу и моллюсков, хоть и в небольших количествах.

Напомним, ученые узнали неожиданную подробность из жизни неандертальцев. Испанские археологи обнаружили коллекцию окаменелостей, которые могли принадлежать неандертальцам. Это открытие — первое свидетельство акта коллекционирования среди неандертальцев, что выделяет их развитие и когнитивные способности.