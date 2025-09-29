Дивні кола в космосі, більші за Чумацький Шлях: з'ясувалося їхнє можливе походження (фото)

Нове дослідження припускає, що активність надмасивних чорних дір може створити структури, які видно тільки в радіодіапазоні.

Related video

Дивні радіокола (ORC) являють собою величезні структури, всередині яких розташовані цілі галактики. Але ці об'єкти можна побачити тільки в радіодіапазоні. З моменту виявлення першого ORC у 2019 році вчені представили кілька теорій їхнього походження. Астрономи вивчили одне з дивних радіокіл, яке являє собою газову оболонку, і висунули нове припущення, що пояснює можливе походження таких структур у космосі. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами астрономів, розуміння походження дивних радіокол допомагає зрозуміти, який вплив ці структури можуть мати на еволюцію галактик із плином часу.

З 2019 року вчені виявили всього 10 ORC у різних частинах Всесвіту, але їхнє походження поки залишається загадкою. Ці величезні яскраві, круглі структури добре видно в радіодіапазоні, але їх не можна побачити в оптичному, інфрачервоному та рентгенівському діапазонах. Тому для їх виявлення і вивчення використовуються потужні радіотелескопи.

Автори дослідження за допомогою радіотелескопів ASKAP і MeerKAT вивчили одне з дивних радіокіл під назвою ORC J0356-4216. Астрономи вивчили вивчити довжини хвиль і поляризацію радіохвиль цього об'єкта.

ORC J0356-4216. Зображення зроблене радіотелескопом MeerKAT Фото: ScienceAlert

Астрономи виявили, що ORC J0356-4216 складається з двох симетричних кілець, загальний діаметр яких становить приблизно 2,18 мільйона світлових років. Для порівняння діаметр нашої галактики Чумацький Шлях становить 100 000 світлових років. Усі відомі ORC оточують галактики, хоча, як вважається, спочатку вони виникають у центрах галактик. І це може бути ключем до розуміння механізму їх формування.

Автори дослідження вважають, що найімовірнішим поясненням походження ORC J0356-4216 є ударна хвиля, викликана минулою активністю в галактиці. Це означає, що ця структура могла бути створена внаслідок вибухів наднових (так помирають зірки), зіткнення двох галактик, або ж вона дивний радіокруг виник через раптове підвищення активності центральної надмасивної чорної діри. Ця чорна діра під час поглинання великої кількості матерії створила активне ядро галактики. При цьому частина матерії, що поглинається чорною дірою, була викинута в космос, що могло створити ударну хвилю, яка сформувала ORC гарячого газу.

Як уже писав Фокус, можна почути, як змінилося магнітне поле Землі. Магнітне поле Землі різко змінило свої полюси приблизно 41 000 років тому. Тепер можна почути цю подію, завдяки інтерпретації даних, зібраних супутниками Swarm Європейського космічного агентства.

Також Фокус писав про те, що на карликовій планеті Макемаке, яка розташована за орбітою Нептуна, вчені, можливо, виявили атмосферу.