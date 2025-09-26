На Луне могут скрываться огромные запасы платины и других ценных металлов

Ученые пришли к выводу, что вместо того, чтобы добывать ценные металлы на астероидах, лучше обратить свое внимание на Луну. Расчеты показывают, что в кратерах на спутнике Земли может скрываться огромное количество полезных ископаемых.

Считается, что многие астероиды содержат ценные металлы, которые необходимы для создания современных технологий. Но добыча полезных ископаемых на астероидах является дорогим и сложным занятием, как показывают исследования. Поэтому ученые предлагают добывать металлы платиновой группы на Луне. Исследование, опубликованное в журнале Planetary and Space Science, показывает, что на спутнике Земли в тысячах кратеров могут скрываться огромные запасы ценных металлов платиновой группы, таких как платина, палладий и родий. Они были принесены на Луну в результате падения астероидов. Также кратеры могут содержать воду в форме гидратированных минералов, которая является одним из самых необходимых ресурсов для долгосрочного присутствия человека, пишет ScienceAlert.

Добыча полезных ископаемых в космосе имеет много потенциальных преимуществ. В коре Земли содержится ограниченное количество доступных ценных металлов. При этом их добыча наносит ущерб экологии.

Считается, что многие астероиды наполнены ценными металлами, в частности платиновой группы, которые используются для создания современных технологий. Но бывать полезные ископаемые на астероидах сложно и дорого. К астероидам сложно добраться и сложно осуществить на них посадку. Другое дело Луна. Она более предсказуема и понятна. Поэтому добыча ценных металлов на Луне должны быть более легкой и менее дорогой, считают ученые. Также некоторые астероиды содержат кроме металлов еще и воду в форме гидратированных минералов.

Авторы исследования считают, что после того, как астероиды падают на Луну, они оставляют после себя как ценные металлы, так и воду в ударных кратерах. После падения астероиды испаряются, но показывает исследование, значительная часть тела астероида может сохраниться при определенных условиях. Расчеты ученых показывают, что она Луне может скрываться довольно много ценных металлов в ударных кратерах.

Как показывает исследование, до 6500 кратеров размером более 1 километра могут содержать металлы платиновой группы, хотя и в небольшой концентрации. Более высокая концентрация металлов может содержаться в 38 кратерах размером более 19 километров.

В то же время до 3350 кратеров размером более 1 километра могут содержать воду, а 20 кратеров размером более 19 километров могут содержать воду в большом количестве. Вода необходима для долгосрочного присутствия на Луне, ведь ее легче и дешевле добывать на месте, чем доставлять с Земли.

По словам ученых, нужно провести тщательное наблюдение за Луной с помощью космических аппаратов, чтобы выяснить, какие именно кратеры содержат больше всего металлов платиновой группы, а также воды.

Исследователи говорят, что добыча полезных ископаемых на Луне является более реальной, чем добыча на астероидах.

