На Місяці можуть ховатися величезні запаси платини та інших цінних металів

Учені дійшли висновку, що замість того, щоб добувати цінні метали на астероїдах, краще звернути свою увагу на Місяць. Розрахунки показують, що в кратерах на супутнику Землі може ховатися величезна кількість корисних копалин.

Вважається, що багато астероїдів містять цінні метали, які необхідні для створення сучасних технологій. Але видобуток корисних копалин на астероїдах є дорогим і складним заняттям, як показують дослідження. Тому вчені пропонують видобувати метали платинової групи на Місяці. Дослідження, опубліковане в журналі Planetary and Space Science, показує, що на супутнику Землі в тисячах кратерів можуть ховатися величезні запаси цінних металів платинової групи, таких як платина, паладій і родій. Вони були принесені на Місяць унаслідок падіння астероїдів. Також кратери можуть містити воду у формі гідратованих мінералів, яка є одним із найнеобхідніших ресурсів для довгострокової присутності людини, пише ScienceAlert.

Видобуток корисних копалин у космосі має багато потенційних переваг. У корі Землі міститься обмежена кількість доступних цінних металів. При цьому їх видобуток завдає шкоди екології.

Вважається, що багато астероїдів наповнені цінними металами, зокрема платинової групи, які використовують для створення сучасних технологій. Але знаходити корисні копалини на астероїдах складно і дорого. До астероїдів складно дістатися і складно здійснити на них посадку. Інша справа Місяць. Він більш передбачуваний і зрозумілий. Тому видобуток цінних металів на Місяці має бути легшим і менш дорогим, вважають учені. Також деякі астероїди містять крім металів ще й воду у формі гідратованих мінералів.

Автори дослідження вважають, що після того, як астероїди падають на Місяць, вони залишають після себе як цінні метали, так і воду в ударних кратерах. Після падіння астероїди випаровуються, але, як показує дослідження, значна частина тіла астероїда може зберегтися за певних умов. Розрахунки вчених показують, що вона Місяці може ховатися досить багато цінних металів в ударних кратерах.

Вважається, що астероїд (16) Психея приховує цінних металів на сотні трильйонів доларів Фото: NASA

Як показує дослідження, до 6500 кратерів розміром понад 1 кілометр можуть містити метали платинової групи, хоча і в невеликій концентрації. Більш висока концентрація металів може міститися в 38 кратерах розміром понад 19 кілометрів.

Водночас до 3350 кратерів розміром понад 1 кілометр можуть містити воду, а 20 кратерів розміром понад 19 кілометрів можуть містити воду у великій кількості. Вода необхідна для довгострокової присутності на Місяці, адже її легше та дешевше видобувати на місці, ніж доставляти із Землі.

За словами вчених, потрібно провести ретельне спостереження за Місяцем за допомогою космічних апаратів, щоб з'ясувати, які саме кратери містять найбільше металів платинової групи, а також води.

Дослідники кажуть, що видобуток корисних копалин на Місяці є більш реальним, ніж видобуток на астероїдах.

