Учені пояснили загадкову іржу на Місяці: із Землі дме особливий вітер

Дослідження підтверджує наявну теорію про те, що кисень із так званого вітру Землі створює особливі мінерали на поверхні Місяця.

П'ять років тому вчені виявили на Місяці мінерал гематит, який є оксидом заліза і також відомий як іржа. Цей мінерал поширений у високих широтах на Місяці, особливо на його видимій стороні. Це відкриття стало несподіваним, адже на Місяці мало кисню, який міг би допомогти створити гематит. Вчені запропонували теорію, згідно з якою іржа на Місяці могла утворитися за допомогою так званого вітру Землі. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters, підтвердили цю теорію під час експериментів, пише Phys.

Існуюча теорія припускала, що розподіл гематиту на Місяці можна пояснити тим, що іони кисню потрапляють на Місяць за допомогою магнітосфери Землі. Тобто приблизно кожні п'ять днів на місяць, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем, кисень із нашої атмосфери переноситься на поверхню Місяця. Це явище називається вітром Землі. А в решту часу поверхня Місяця повинна піддаватися впливу низькоенергетичних іонів водню із сонячного вітру (потік частинок, що постійно вилітає із Сонця).

Автори дослідження знайшли нові докази цієї теорії. Вони перевірили під час експериментів, чи може вітер Землі створювати гематит на Місяці.

Для експериментів учені створили умови, які імітують умови на Місяці. Дослідники опромінювала різні мінерали, що містять залізо, виявлені на Місяці, киснем і воднем з таким рівнем енергії, який очікується від частинок у вітрі Землі. Також мінерали опромінювали іонами водню, схожими на ті, що є в сонячному вітрі.

Дослідження показало, що іони кисню, схожі на ті, що є у вітрі Землі, можуть окислювати металеве залізо, сульфід заліза та ільменіт, виявлені на Місяці, і створювати гематит.

Учені також вирішили визначити, чи можуть іони водню відновити гематит до металевого заліза. Для цього вони опромінювали гематит як воднем, схожим на той, що є у вітрі Землі, так і іонами водню, схожими на ті, що є в сонячному вітрі.

Дослідження показало, що високоенергетичні іони водню з вітру Землі здатні відновлювати гематит до металевого заліза, тоді як низькоенергетичні іони водню практично неефективні в цьому плані.

Вчені вважають, що кількість гематиту на Місяці залежить від відносного співвідношення потоків іонів кисню і водню у вітрі Землі.

Загалом, дослідження підтверджує наявну теорію, але лабораторні експерименти можуть не повністю відтворювати складні умови на Місяці. За словами вчених, тому необхідні дані майбутніх місій на Місяць, які могли б поліпшити розуміння взаємодії вітру Землі з поверхнею Місяця.

