Астрономы обнаружили странную блуждающую планету: чем она похожа на Землю (фото)

Ученые изучили атмосферу огромной планеты, которая не связана ни с одной звездой и обнаружили, что она имеет похожее на земное полярное сияние.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили блуждающую в космосе планету на расстоянии 20 световых лет от Земли. Она получила название SIMP-0136 и ее масса примерно в 12,7 раз больше массы Юпитера, и она примерно в 1,2 раза больше крупнейшей планеты Солнечной системы. Астрономы изучили состав атмосферы странного мира, выяснили его температуру и обнаружили полярную активность в атмосфере, которая похожа на полярное сияние на Земле. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет ScienceAlert.

Блуждающие планеты давно интересуют астрономов, с момента их первого обнаружения 25 лет назад. Эти миры свободно перемещаются по нашей галактике и не связаны ни с одной звездой. Предполагается, что такие планеты были выброшены из своих звездных систем. Считается, что в Млечном Пути может находится от нескольких миллиардов до нескольких триллионов блуждающих планет.

Высочайшая чувствительность приборов космического телескопа Уэбб позволила астрономам увидеть изменения температуры, облачности и химического состава планеты SIMP-0136. К удивлению астрономов, они обнаружили необычную полярную активность в атмосфере планеты, которая похожа на полярное сияние на Земле. Выяснилось, что это внеземное полярное сияние нагревает верхние слои атмосферы SIMP-0136.

Ученые обнаружили, что в атмосфере блуждающего мира существует тепловая инверсия. Это значит, что температура у поверхности планеты ниже, чем в более высоких слоях. Но на Земле температура наоборот снижается с высотой.

Планета SIMP-0136. Моделирование Фото: ScienceAlert

Ученые также обнаружили постоянную глобальную облачность, в отличие от планет, подобных Земле, где облачность постоянно прерывается по всему земному шару. Выяснилось, что облака на планете SIMP-0136 состоят из силикатных зерен, подобных пляжному песку, а не из капель воды или кристаллов льда, как это наблюдается на Земле.

Что касается температуры на планете SIMP-0136, то астрономы обнаружили, что в среднем она составляет 1500 градусов Цельсия. То есть планета значительно жарче Юпитера и Сатурна, температура которых составляет минус 145 и минус 178 градусов Цельсия соответственно.

По словам ученых, они смогли зафиксировать изменения температуры менее чем на 5 °C. Эти изменения были связаны с незначительными изменениями химического состава планеты, что указывает на существование атмосферных штормов, похожих на Большое красное пятно на Юпитере.

