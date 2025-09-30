Китайские астронавты установили на станцию "Тяньгун" защиту от угрозы из космоса (видео)

Астронавты КНР уже в четвертый раз вышли в открытый космос в рамках миссии “Шэньчжоу-20”, которая началась в конце апреля этого года.

Двое китайских астронавтов находились в открытом космосе в течение шести часов. За это время они установили дополнительную защиту от космического мусора на орбитальную станцию "Тяньгун", пишет Space.

Двое из трех членов экипажа миссии "Шэньчжоу-20" улучшили защиту космической станции "Тяньгун" от столкновения с космическим мусором. 26 сентября состоялся четвертый выход в открытый космос астронавтов миссии "Шэньчжоу-20", которые прибыли на орбиту 24 апреля этого года.

Улучшение защиты космической станции "Тяньгун", по всей видимости, является приоритетом для нынешнего экипажа. То же самое китайские астронавты делали во время выходов в открытый космос 22 мая и 15 августа.

В то время как астронавт Чэнь Дун находился внутри орбитальной станции, астронавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе вышли за ее пределы, где пробыли 6 часов.

Астронавты, находясь в открытом космосе, выполнили все поставленные задачи, в частности, установили устройства защиты от космического мусора и провели осмотр и обслуживание внешнего оборудования.

Угрозу для космической станции "Тяньгун" представляют как микрометеориты, так и обломки спутников и других космических аппаратов, которые находятся на орбите вокруг Земли. Даже самый крошечный космический мусор может нанести серьезный ущерб станции, ведь эти обломки вращаются вокруг Земли с огромной скоростью.

Космическая станция "Тяньгун" Фото: Live Science

Пока что, состоящая из трех модулей станция "Тяньгун", примерно на 20% меньше Международной космической станции (МКС), но это может измениться. Китай планирует в ближайшем будущем добавить новые модули, но, когда это произойдет, неизвестно.

Если МКС будет выведена из эксплуатации в 2030 году, как это планирует NASA, то может так случиться, что она орбите вокруг Земли останется только китайская космическая станция.

Что касается "Шэньчжоу-20", то это уже девятая пилотируемая миссия на станцию "Тяньгун", строительство которой завершилось в конце 2022 года. Астронавты пробудут на орбите еще примерно месяц, после чего их сменит новый экипаж.

