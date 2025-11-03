Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS змінився під дією "невидимої" космічної сили (фото)

Астрономи з'ясували, що зовнішня частина ядра міжзоряної комети 3I/ATLAS сильно змінилася за мільярди років подорожі через Чумацький Шлях, перш ніж вона прибула в Сонячну систему. Винуватець цих змін відомий.

Астрономи за допомогою даних космічного телескопа Вебб, який спостерігав за міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS, і моделювання зробили важливе відкриття. Вчені з'ясували, що за мільярди років подорожі в космосі міжзоряна комета отримала сильно змінену товсту верхню частину ядра. Тепер ця частина ядра складається з речовини, яка не схожа на початковий склад 3I/ATLAS з її рідної зоряної системи. Дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, показує, що за 7 мільярдів років існування комети 3I/ATLAS її постійно бомбардували космічні промені. Тому дізнатися, з чого спочатку була створена комета в іншій зоряній системі, можна, тільки якщо отримати дані з глибших частин її ядра, пише Live Science.

За допомогою космічного телескопа Вебб раніше астрономи визначили, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS має надзвичайно велику кількість вуглекислого газу (CO2) у своєму складі. Тепер астрономи за допомогою даних телескопа і моделювання визначили, що дуже високий рівень CO2 можна пояснити тим, що комета протягом 7 мільярдів років існування постійно піддавалася впливу космічних променів.

Галактичні космічні промені складаються з високоенергетичних частинок з-за меж Сонячної системи. Вони взаємодіють з оксидом вуглецю (CO) у космосі, перетворюючи його на вуглекислий газ. У Сонячній системі геліосфера, тобто зона впливу випромінювання Сонця, захищає Землю та інші планети від більшої частини космічних променів. Але в міжзоряному просторі, де, як вважають учені, близько 7 мільярдів років провела комета 3I/ATLAS, такого захисту немає.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS на зображеннях космічного телескопа Вебб Фото: solar-system

Дослідження показує, що космічні промені значно змінили верхню частину крижаного ядра 3I/ATLAS за мільярди років. При цьому зміни фізичного стану льоду відбулися на великій глибині від поверхні комети.

За словами вчених, результати дослідження змінюють уявлення про міжзоряні об'єкти. Вважалося, що вони повністю складаються з речовини, яка характерна для середовища формування таких об'єктів в інших зоряних системах. Але нове дослідження показує, що міжзоряні об'єкти, зокрема й 3I/ATLAS, здебільшого складаються зі зміненого космічними променями матеріалу.

Нагадуємо, що 29 жовтня міжзоряна комета 3I/ATLAS наблизилася на максимально близьку відстань до Сонця і тепер продовжує свій рух далі в космос, щоб зрештою покинути Сонячну систему.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS на зображенні космічного телескопа Габбл Фото: solar-system

Коли комети наближаються до Сонця, то під дією тепла і випромінювання зірки верхня частина крижаної поверхні комет випаровується. У підсумку ядро комети оточує газоподібна речовина, що складається з різних газів. Вчені вважають, що з поверхні комети було викинуто в космос лише частину газів, які відображають її реальний хімічний склад. Можливо, випромінювання Сонця змогло призвести до випаровування речовини, яка знаходяться глибше в ядрі комети, коли 3I/ATLAS перебувала близько до Сонця. Тому, можливо, нові спостереження допоможуть виявити початкову речовину міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, яка ховається глибоко в ядрі. Таким чином можна з'ясувати, яка речовина існує в зоряній системі, де була створена комета.

Нагадуємо, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS астрономи виявили в Сонячній системі 4 місяці тому. Вважається, що це найстаріша з усіх відомих комет, адже її вік оцінюють щонайменше в 7 млрд років.

