Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: відбувається щось дивне, це можуть бути інопланетяни (фото)

Об'єкт 3I/ATLAS, який більшість вчених вважають міжзоряною кометою, нарешті стало видно після того, як понад тиждень ховався по той бік Сонця. Отримано першу фотографію міжзоряного об'єкта, який все ще може бути інопланетною технологією, як вважають деякі вчені.

Понад тиждень міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS переховувався від спостережень із Землі через те, що перебуває по інший бік Сонця. Об'єкт, який вважається міжзоряною кометою, у цей час, а саме 29 жовтня підлетів на максимально близьку відстань до Сонця — 203 млн км. Місія NASA PUNCH, яка спостерігає за нашою зіркою, зробила першу фотографію 3I/ATLAS після появи з-за Сонця 30 жовтня. Хоча нові дані показують, що це все-таки комета, яка рухається так, як і передбачали вчені, астроном з Гарварду Аві Леб вважає, що поки рано стверджувати, що це не штучно створений інопланетянами об'єкт, пише IFLScience.

Минулі дослідження показали, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS сильно відрізняється від двох інших міжзоряних об'єктів, виявлених у Сонячній системі: 1I/Оумуамуа і комета 2I/Борисова. Існують відмінності в хімічному складі і траєкторії руху, а також 3I/ATLAS викидає велику кількість речовини. При цьому, як вважають науковці, 3I/ATLAS може бути набагато старшим за два інші міжзоряні об'єкти, адже його вік оцінюють у 10 млрд років. Під час максимального зближення із Сонцем, астрономи виявили підвищення активності комети 3I/ATLAS, зокрема, це стосується більш швидкого викиду газу і пилу, що призвело до створення не одного, а двох кометних хвостів, як уже писав Фокус .

Нові дані про 3I/ATLAS продовжують надходити, і вони ще будуть оброблятися. Водночас уже є перша фотографія міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, зроблена після того, як він вилетів з-за Сонця і став видимим із Землі.

Нові дані показують, що міжзоряна комета пережила зближення із Сонцем і не змінила своєї траєкторії руху. Таким чином, як вважають вчені, 3I/ATLAS продовжує рухатися в напрямку Юпітера, щоб наступного року назавжди покинути Сонячну систему, як і очікувалося.

Саме момент максимально близького розташування 3I/ATLAS до Сонця був ключовим для визначення того, чи є цей об'єкт кометою, чи інопланетним космічним кораблем, як припускає астроном із Гарварду Аві Леб. Раніше він заявив, що 3I/ATLAS, якщо це інопланетний корабель, може змінити траєкторію руху за допомогою гравітації Сонця, щоб полетіти в бік Землі. Але як показують нові дані об'єкт продовжує раніше передбачений рух без змін.

Водночас, згідно із заявою Леба, об'єкт 3I/ATLAS продемонстрував свідоцтва не гравітаційного прискорення, коли перебував по той бік Сонця. Якщо 3I/ATLAS рухається за рахунок викидів газоподібних речовин, то протягом найближчих місяців він має втратити приблизно 1/10 своєї маси. Така колосальна втрата маси має бути виявлена в листопаді та грудні 2025 року у вигляді великого газового шлейфу, що оточує 3I/ATLAS, вважає вчений. Втрата маси відбуватиметься внаслідок сублімації летючих льодів під час нагрівання інтенсивним сонячним світлом. Це доведе, що 3I/ATLAS дійсно є кометою.

Як уже писав Фокус, нове дослідження показує, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS став значно яскравішим, ніж передбачалося, і збільшення його яскравості відбулося набагато швидше, ніж у відомих комет. Також об'єкт набув більш синього відтінку, хоча раніше був більш червоним. Леб вважає, що за збільшення яскравості 3I/ATLAS може відповідати якраз масштабний викид газоподібного льоду.

Водночас Леб каже, що не гравітаційне прискорення 3I/ATLAS може бути технологічною ознакою роботи штучного двигуна. Тобто це може бути космічний апарат позаземної цивілізації. Синій відтінок 3I/ATLAS можна пояснити в даному випадку роботою гарячого двигуна або джерелом штучного світла.

У листопаді за 3I/ATLAS спостерігатиме космічний апарат JUICE, який летить вивчати Юпітер і його супутники. Але через положення JUICE щодо Землі швидкість передачі даних буде дуже низькою. Тому отримані дані потраплять на Землю не раніше початку 2026 року. Згідно з прогнозами вчених, 3I/ATLAS пролетить на максимально близькій відстані від Землі (269 млн км) 19 грудня.

Як уже писав Фокус, Китай перестав стежити за міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS після його прольоту повз Марс. Китай спочатку зробив важливий внесок у визначення того, що 3I/ATLAS є міжзоряним об'єктом. Але після того, як цей об'єкт пролетів повз Марс, країна перестала надавати міжнародному астрономічному співтовариству дані про 3I/ATLAS і для цього є причина.