Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS створив дивний відросток: це можуть бути інопланетяни (фото)

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який продовжує подорож через Сонячну систему, продовжує дивувати астрономів. Що більше інформації вчені отримують про цей об'єкт, який вважається кометою (хоча не всі з цим згодні), то більше запитань виникає.

3I/ATLAS — це третій міжзоряний об'єкт, що прибув з іншої зоряної системи, вік якого, як припускається, становить приблизно 10 млрд років. Через кілька місяців він назавжди покине Сонячну систему, і астрономи намагаються отримати максимум інформації про цю міжзоряну комету. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, провели аналіз зображень 3I/ATLAS отриманих телескопом в Обсерваторії Кека. У підсумку вони виявили, що у комети з'явився антихвіст, спрямований у бік Сонця, пише Futurism.

Астрономи використовували нові дані для підтвердження раніше виявлених викидів з комети нікелю і ціаніду. При цьому вони виявили в комі комети мало викидів заліза. Взагалі наявність у комі комети виявленої кількості нікелю і заліза являє собою загадку. Річ у тім, що на тій відстані від Сонця, на якій перебувала комета під час спостереження, температура недостатньо висока, щоб призвести до випаровування нікелю і заліза з ядра комети.

Коли комети наближаються до Сонця, крижана поверхня їхнього ядра випаровується, а тому формується газова хмаринка довкола ядра — кома, а також кометний хвіст, що складається з газу та пилу. Сонячне світло відбивається атомами тих чи інших хімічних елементів у комі, а тому астрономи можуть отримати уявлення про склад комети. Поки що 3I/ATLAS створює більше запитань, ніж вчені отримують відповідей. Багато особливостей цього об'єкта все ще залишаються загадкою. Наприклад, швидкість утворення нікелю відносно ціаніду вища, ніж у комет Сонячної системи.

Водночас астрономи виявили ще одне рідкісне явище, пов'язане з кометою 3I/ATLAS, яке називається антихвіст, спрямований у бік Сонця. Нагадуємо, що звичайний хвіст комети завжди спрямований у бік від Сонця, тобто він знаходиться позаду комети. Але антихвіст знаходиться попереду 3I/ATLAS.

Це явище може бути результатом природних процесів. Одна з можливостей полягає в тому, що це свого роду оптична ілюзія: через положення Землі в космосі широкий хвіст комети може розходитися віялом позаду неї, створюючи враження, ніби в неї хвіст зростає з двох боків.

Інша можливість полягає в тому, що більші частинки пилу не піддаються впливу сонячного вітру на боці комети, зверненому до Сонця. Ядро комети може швидко обертатися і викидати уламки в обох напрямках, через що у 3I/ATLAS крім звичайного хвоста є антихвіст. Це рідкісне явище іноді спостерігають у комет у Сонячній системі, але дуже рідко і вперше побачили у 3I/ATLAS.

Астроном з Гарварду Аві Леб каже, що цей антихвіст є незвичайним. За словами вченого, який не виключає, що 3I/ATLAS може бути технологією інопланетян, антихвіст є аномалією, яка не властива звичайним кометам.

Леб оцінює 3I/ATLAS на чотири з десяти за своєю "шкалою Леба", яку він придумав для оцінки ймовірності того, що міжзоряний об'єкт може бути кораблем інопланетян. Це означає, що аномальні характеристики 3I/ATLAS все ще можуть свідчити про те, що це може бути штучний об'єкт.

Перш ніж 3I/ATLAS назавжди покине Сонячну систему, астрономи зможуть більш детально вивчити міжзоряний об'єкт. Очікується, що наступного місяця комета наблизиться до Юпітера, а тому космічний апарат NASA "Юнона" зможе отримати більше інформації.

