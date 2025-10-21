Вирішення парадокса Фермі: позаземний ШІ може зробити інопланетян невидимими для нас

Вчені вважають, що інопланетні цивілізації можуть дуже швидко досягти такого рівня технологічного розвитку, що ми просто не можемо їх виявити за допомогою наших технологій.

Пошук позаземного розуму зосереджений на виявленні електромагнітних техносигнатур, виходячи з того, що інопланетні цивілізації в біологічному і технологічному плані схожі на нас. Але вчені вважають, що високорозвинені, потенційно постбіологічні позаземні цивілізації можуть досягти швидкого технологічного прогресу. Таким чином ми не можемо виявити їхню присутність за допомогою наявних технологій протягом тривалого періоду часу. Це означає, що існує лише "вузьке часове вікно" для їх виявлення, коли технології інопланетян схожі на наші. Це потенційне рішення парадокса Фермі припускає, що інопланетних цивілізацій може бути багато і вони можуть існувати довго, але вони залишаються невидимими для нас. Дослідження опубліковано на сервер препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Парадокс Фермі: де всі інопланетяни?

Парадокс Фермі полягає в тому, що якщо інопланетний розум існує, то чому ми його досі не виявили. Вважається, що тільки в нашій галактиці можуть існувати тисячі, а може й десятки тисяч придатних для життя планет, де можуть жити представники позаземних цивілізацій. Але досі позаземного розуму не було виявлено.

Існує багато теорій, які пояснюють чому ми не знайшли позаземні цивілізації: інопланетяни можуть не хотіти, щоб їх виявили; позаземні цивілізації вже знищили себе; можливо, ми перша розвинена цивілізація. Жодна з теорій не доведена.

Ми не виявили інопланетян через ШІ

Автори нового дослідження вважають, що причина, через яку ми не виявили інопланетян, пов'язана з ШІ. Ця ідея переосмислює деякі припущення Карла Сагана, американського астронома, який дав поштовх розвитку пошуків позаземного розуму. У 70-х роках минулого століття Саган розглядав деякі проблеми пошуку позаземного розуму, і однією з них було те, що він назвав "горизонтом спостереження".

Астроном припустив, що в міру розвитку інопланетної цивілізації її технології стають занадто складними для того, щоб ми могли їх виявити. Люди могли б виявити потужні радіосигнали від цивілізації, яка знаходиться в межах 100 світлових років від нас. Але якщо інопланетяни використовують нейтринний зв'язок, то вони виявляться невидимими для нас. З іншого боку, може існувати нова фізика, про яку нам нічого невідомо, і на її основі створено технології, що дають змогу передавати сигнали швидше за швидкість світла.

Саган підрахував, що інопланетній цивілізації знадобиться близько тисячі років, щоб вийти за межі "горизонту спостереження", тобто фази розвитку, коли її технології не можна виявити. Але з часів Сагана багато що змінилося, особливо в галузі комп'ютерних технологій.

У наші дні штучний інтелект уже став частиною нашого повсякденного життя. Цілком можливо, що розвиток ШІ призведе до створення якогось штучного надінтелекту. Якщо він з'явиться протягом найближчого десятиліття, то стане домінуючим інтелектом на Землі і продовжить розвиватися швидше, ніж ми.

Мертвий Інтернет у космічних масштабах

Автори дослідження вважають, що якщо взяти до уваги експоненціальний темп розвитку технологій і припустити, що не біологічний інтелект є поширеним явищем, то "горизонт спостереження" значно звужується. Це може бути всього лише одне-два десятиліття. Якщо це так, то наші шанси виявити інопланетний розумний вид практично дорівнюють нулю.

У цьому випадку, можливо, рішенням парадокса Фермі є Теорія мертвого інтернету в космічних масштабах. Ця конспірологічна теорія свідчить, що в Інтернеті майже не залишилося живих людей, і ним керують боти, за допомогою яких уряди маніпулюють населенням планети.

Як уже писав Фокус, згідно з новою теорією, інопланетяни застрягли на своїх планетах так само, як і люди на Землі. Тому ми не знайшли позаземних цивілізацій.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили другий найшвидший астероїд у Сонячній системі. Такі "невидимі" астероїди можуть бути дуже небезпечними для Землі.