Інопланетяни застрягли на своїх планетах так само, як і люди на Землі: астрофізик висунув теорію

Упродовж довгого часу вчені ламають голови над парадоксом Фермі. У своїй новій роботі астрофізик Робін Кордет пояснює "радикальною буденністю" те, чому люди досі не знайшли позаземний розум.

Related video

Старший науковий співробітник Мерілендського університету з Центру космічних польотів ім. Годдара NASA Кордет припускає, що в Чумацькому Шляху мешкає невелика кількість інопланетян. Але ці цивілізації не надто перевершують землян у своєму розвитку. Оскільки наші технології однаково обмежені, ні вони, ні ми не можемо виявити одна одну, пише Gizmodo.

"Ідея полягає в тому, що інопланетні цивілізації більш розвинені, ніж ми, але ненабагато. Це як мати iPhone 42 замість iPhone 17. Така ідея здається більш вірогідною, більш природною, бо не передбачає нічого надто екстремального", — каже Кордет.

Згідно з рівнянням Дрейка, кількість цивілізацій у Чумацькому Шляху має бути досить великою. Деякі астрофізики припускають, що для появи розвинених цивілізацій в одній галактиці знадобиться відносно короткий час в астрономічних масштабах.

Якщо таке можливо, тоді людство може знайти інопланетні цивілізації за низкою техносигнатур. Серед них такі, як штучні радіосигнали, ознаки астроінженерії, наприклад, сфери Дайсона навколо зірок, або ж позаземні артефакти на Землі. Але досі вчені не змогли виявити нічого подібного.

Ситуацію, що склалася, астрофізики називають "великим мовчанням". Можливо, інопланетяни занадто розвинені, щоб спілкуватися з нижчими формами життя? Або ж людство дійсно самотнє у своїй галактиці? Також може бути, що всі розвинені цивілізації зрештою знищать себе самі.

Усі ці припущення здавалися Кордету занадто екстремальними, тому він висунув свою гіпотезу. Можливо, у цивілізацій існує природна технологічна межа, яка не дає змоги їм розвинутися настільки, що їхні техносигнатури стануть видимими для інших.

Кордет не виключає, що людство може перебувати вже на піку свого технологічного прогресу. Інопланетні цивілізації також можуть досягати власного плато, так і не виявивши інших цивілізацій або не зв'язавшись із ними.

Така ідея відповідає принципу радикальної буденності, який передбачає, що інопланетяни не будують величезних космічних споруд і не можуть літати зі швидкістю світла. Навпаки, вони багато в чому схожі на людей і так само, як і ми, обмежені у своїх можливостях пошуку інших цивілізацій у галактиці. Після безуспішних пошуків, з часом, ці цивілізації просто втратили інтерес до дослідження космосу.

Але навіть якщо така гіпотеза виявиться правильною, це не означає, що люди ніколи не зможуть знайти свідчення існування інопланетної цивілізації. Кордет пояснює, що технологічно повсякденний світ можна виявити за допомогою витоку радіосигналів, і таке відкриття "може бути не таким уже й далеким", якщо радіотелескопи і далі розвиватимуться.

"Хоча це матиме глибокі наслідки в багатьох відношеннях, виявлення інопланетян може не призвести до величезного стрибка наших технологій і, можливо, залишить нас дещо розчарованими", — підсумував автор дослідження.

Нагадаємо, інопланетяни можуть ховатися не там, де ми їх шукаємо. Учені вважають, що ознаки розвинених позаземних цивілізацій можна виявити завдяки існуванню особливих енергетичних пристроїв, які забирають енергію не в зірок, а в чорних дір.