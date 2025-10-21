Загроза для Землі: виявлено другий найшвидший астероїд у Сонячній системі (фото)

Астероїд 2025 SC79 має трохи меншу орбітальну швидкість обертання навколо Сонця, ніж найшвидший космічний камінь, відомий астрономам. При цьому 2025 SC79 є лише другим астероїдом, що має орбіту в межах орбіти Венери. Такі "невидимі" астероїди можуть бути дуже небезпечними для Землі.

Астрономи вже виявили більшу частину найнебезпечніших астероїдів у Сонячній системі, але є ті, які дуже складно виявити. Астероїди, які обертаються навколо Сонця набагато ближче, ніж Земля, можуть загубитися в яскравому сяйві нашої зірки. І всі вчені з Інституту Карнегі, США, виявили один із таких "невидимих" астероїдів. Він отримав назву 2025 SC79 і становить потенційну загрозу для нашої планети. За словами вчених, 2025 SC79 — це другий найшвидший астероїд у Сонячній системі і другий, що має орбіту в межах орбіти Венери, пише IFLScience.

Нещодавно виявлений астероїд 2025 SC79, діаметром 700 метрів, здійснює повний оберт навколо Сонця всього за 128 днів і навіть перетинає орбіту Меркурія. Це другий за орбітальною швидкістю космічний камінь серед відомих. Найшвидшим астероїдом у Сонячній системі є 2021 PH27, який був виявлений у 2021 році. Він робить повний оберт навколо Сонця за 113 днів.

За словами вчених, незважаючи на те, що багато астероїдів перебувають в одному з двох поясів астероїдів навколо Сонця, деякі з них переміщаються набагато ближче до нашої зірки. Розуміння того, як вони опинилися там, може допомогти захистити Землю і дізнатися більше про історію Сонячної системи.

Астероїд 2025 SC79 на тлі зірок Фото: IFLS

2025 SC79, а також 2021 PH27, вважаються "сутінковими" астероїдами. Річ у тім, що їх можна побачити із Землі тільки в сутінках після заходу Сонця або перед сходом. Такі астероїди становлять потенційну загрозу для нашої планети. Якщо ці "сутінкові" астероїди наблизяться до Землі, вони можуть врізатися в неї, кажуть учені. Але такі небезпечні астероїди дуже складно виявити, адже їх приховує яскраве світло Сонця.

Протягом кількох місяців астрономи не зможуть спостерігати астероїд 2025 SC79, адже з нашої точки огляду він перебуватиме за Сонцем. Через кілька місяців астрономи проведуть додаткові спостереження, щоб спробувати зрозуміти склад цього астероїда і те, як він може витримувати високі температури поруч із Сонцем. Також вчені спробують зрозуміти звідки прибув цей астероїд.

