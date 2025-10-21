Китай привіз зі зворотного боку Місяця несподівану знахідку: такого ще не бачили (фото)

Під час дослідження місячних зразків учені виявили несподіваний мікроскопічний скарб, який не очікували виявити на Місяці.

Вчені провели новий аналіз зразків місячного реголіту (пилу і крихітного каміння), які доставив на землю китайський апарат "Чан'є-6" зі зворотного боку Місяця. У підсумку було виявлено мікроскопічні частинки метеорита, який містить воду. Такі камені дуже рідко можуть пережити падіння на Землю і вчені не очікували побачити їхні залишки на Місяці. За слова дослідників, вони вперше виявили на Місяці фрагмент метеорита, відомого як хондрит СI. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише ScienceAlert.

Метеорити типу хондрити CI є найбільш багатими на воду і летючі речовини. Маса цих каменів приблизно на 20% складається з води, яка укладена в гідратованих мінералах. При цьому вони дуже пористі та крихкі.

Через те, що хондрити CI дуже крихкі, вони здебільшого руйнуються в атмосфері Землі і надзвичайно рідко досягають поверхні планети. Лише приблизно 1% усіх метеоритів, що впали на Землю, належить до хондритів CI.

Вчені також не очікують, що ці метеорити можуть зберегтися на поверхні Місяця. Хоча там і немає атмосфери, швидкість, з якою космічне каміння врізається в місячну поверхню, настільки висока, що, як очікують учені, це призведе до повного випаровування або розплавлення метеорита після удару.

Автори дослідження провели новий аналіз зразків місячного реголіту, які були взяті на зворотному боці Місяця в басейні Південний полюс — Ейткен, найбільшому кратері на супутнику Землі.

Басейн Південний полюс — Ейткен на Місяці Фото: solar-system

Дослідники шукали олівін. Це мінерал, що являє собою силікат магнію і заліза, який зазвичай можна виявити у вулканічних породах, місцях ударів астероїдів і в метеоритах. У результаті олівін був виявлений, але виявилося, що хімічний склад крихітних каменів з олівіном дуже схожий на склад хондритів CI.

Вчені вивчили співвідношення заліза і марганцю, оксиду нікелю, а також оксиду хрому, і співвідношення ізотопів кисню і кремнію, значення яких відомі для олівіну, що існує на Землі і Місяці.

Фрагмент метеорита, що містить олівін, зібраний апаратом "Чан'е-6" на зворотному боці Місяця Фото: ScienceAlert

У результаті виявилося, що співвідношення ізотопів і хімічних сполук відповідають хімічному складу хондриту CI. Тобто цей метеорит пережив удар об місячну поверхню, розплавився, а потім швидко охолов, зберігши свій хімічний склад протягом мільярдів років.

За словами вчених, вони отримали перший прямий доказ того, що хондрити CI бомбардували Місяць на ранній стадії його історії. Також це перший доказ того, що уламки цього давнього бомбардування можуть зберегтися до наших днів. При цьому вчені вважають, що до 30% всіх метеоритів, що впали на Місяць, можуть бути хондритами CI. Це означає, що умови на Місяці можуть бути більш сприятливими для збереження такого метеоритного матеріалу, ніж на Землі.

Вчені давно припускали, що хондрити CI могли відігравати важливу роль у процесі доставлення на Місяць і Землю води та летких речовин. Це дослідження підтверджує наявну теорію. Але потрібно більше зразків з Місяця, щоб зробити остаточний висновок.

