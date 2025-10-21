Китай привез с обратной стороны Луны неожиданную находку: такого еще не видели (фото)

Во время исследования лунных образцов ученые обнаружили неожиданное микроскопическое сокровище, которое не ожидали обнаружить на Луне.

Ученые провели новый анализ образцов лунного реголита (пыли и крошечных камней), которые доставил на землю китайский аппарат "Чанъэ-6" с обратной стороны Луны. В итоге были обнаружены микроскопические частицы метеорита, который содержит воду. Такие камни очень редко могут пережить падение на Землю и ученые не ожидали увидеть их остатки на Луне. По слова исследователей, они впервые обнаружили на Луне фрагмент метеорита, известного как хондрит СI. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет ScienceAlert.

Метеориты типа хондриты CI являются наиболее богатыми водой и летучими веществами. Масса этих камней примерно на 20% состоит из воды, которая заключена в гидратированных минералах. При этом они очень пористые и хрупкие.

Из-за того, что хондриты CI очень хрупкие, они в основном разрушаются в атмосфере Земли и чрезвычайно редко достигают поверхности планеты. Только примерно 1% всех метеоритов, упавших на Землю, принадлежит к хондритам CI.

Ученые также не ожидают, что эти метеориты могут сохраниться на поверхности Луны. Хотя там и нет атмосферы, скорость с которой космические камни врезаются в лунную поверхность настолько высокая, что, как ожидают ученые, это приведет к полному испарению или расплавлению метеорита после удара.

Авторы исследования провели новый анализ образцов лунного реголита, которые были взяты на обратной стороне Луны в бассейне Южный полюс – Эйткен, самом большой кратере на спутнике Земли.

Бассейн Южный полюс – Эйткен на Луне Фото: NASA

Исследователи искали оливин. Это минерал, представляющий собой силикат магния и железа, который обычно можно обнаружить в вулканических породах, местах ударов астероидов и в метеоритах. В результате оливин был обнаружен, но оказалось, что химический состав крошечных камней с оливином очень похож на состав хондритов CI.

Ученые изучили соотношение железа и марганца, оксида никеля, а также оксида хрома, и соотношение изотопов кислорода и кремния, значения которых известны для оливина, который существует на Земле и Луне.

Фрагмент метеорита, содержащий оливин, собранный аппаратом "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны Фото: ScienceAlert

В результате оказалось, что соотношения изотопов и химических соединений соответствуют химическому составу хондрита CI. То есть этот метеорит пережил удар о лунную поверхность, расплавился, а затем быстро остыл, сохранив свой химический состав на протяжении миллиардов лет.

По словам ученых, они получили первое прямое доказательство того, что хондриты CI бомбардировали Луну на ранней стадии ее истории. Также это первое доказательство того, что обломки этой древней бомбардировки могут сохраниться до наших дней. При этом ученые считают, что до 30% всех метеоритов, упавших на Луну, могут быть хондритами CI. Это значит, что условия на Луне могут быть более благоприятными для сохранения такого метеоритного материала, чем на Земле.

Ученые давно предполагали, что хондриты CI могли играть важную роль в процессе доставки на Луну и Землю воды и летучих веществ. Это исследование подтверждает существующую теорию. Но нужно больше образцов с Луны, чтобы сделать окончательный вывод.

