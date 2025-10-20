Если на Марсе существовала жизнь, она могла сохраниться в замороженной капсуле времени

Эксперименты показывают, что биомолекулы, которые находятся в чистом льду на Красной планете, могут выдерживать сильную радиацию в течение десятков миллионов лет. А значит следы возможной внеземной жизни все еще могут существовать на Марсе.

Ученые считают, что фрагменты биомолекул древних марсианских микроорганизмов могут сохраняться в льду на Красной и планете десятки миллионов лет. Это достаточно долго, чтобы будущие миссии могли их обнаружить. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology, пишет Space.

Ученые провели эксперименты в условиях, имитирующих условия на Марсе. Исследователи замораживали образцы бактерий в чистом водяном льду и смеси льда с горными породами, которые есть в почве Красной планеты. Образцы были заморожены при температуре минус 51 градус Цельсия, что соответствует температуре регионов на Марсе, покрытых льдом.

После этого образцы бактерий повергли воздействию радиации, которая эквивалентно той, влияние которой бактерии могли бы испытывать в течение 20 миллионов лет. После этого ученые смоделировали воздействие радиации на Марсе в течение 50 миллионов лет.

По словам ученых, 50 миллионов лет – это намного больше возраста многих ледяных отложений на Марсе, возраст которых оценивается в 2 миллиона лет. Это значит, что любая органическая жизнь, которая заключена во льду, может сохраниться. Если во льду на поверхности Марса существуют внеземные микроорганизмы, то будущие миссии могут их обнаружить, считают авторы исследования.

Эксперименты показали, что аминокислоты, строительные блоки белков, лучше сохраняются в чистом льду, чем во льду, который смешан с горными породами. Более 10% аминокислот остались неповрежденными после 50 миллионов лет воздействия радиации. Аминокислоты в загрязненном льду разрушались в 10 раз быстрее и не сохранялись.

При это ученые обнаружили, что еще более низкие температуры еще больше замедляют скорость разрушения аминокислот.

Исследователи предполагают, что в чистом льду побочные продукты радиации, такие как свободные радикалы, замедляют химическое разрушение биологических молекул. А минералы из марсианской почвы вероятно образуют тонкие жидкие пленки, которые позволяют разрушающими частицам из космоса причинять больший ущерб биомолекулам.

Исследование показывает, что регионы на Марсе с преобладанием чистого водяного льда являются лучшим местом для поиска следов внеземной жизни. Ученые считают, что любые биомолекулы, существующие дольше двух миллионов лет, могли сохранится во льду на Марсе.

