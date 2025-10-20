Якщо на Марсі існувало життя, воно могло зберегтися в замороженій капсулі часу

Експерименти показують, що біомолекули, які знаходяться в чистому льоду на Червоній планеті, можуть витримувати сильну радіацію протягом десятків мільйонів років. А значить сліди можливого позаземного життя все ще можуть існувати на Марсі.

Учені вважають, що фрагменти біомолекул стародавніх марсіанських мікроорганізмів можуть зберігатися в льоду на Червоній планеті десятки мільйонів років. Це досить довго, щоб майбутні місії могли їх виявити. Дослідження опубліковано в журналі Astrobiology, пише Space.

Учені провели експерименти в умовах, що імітують умови на Марсі. Дослідники заморожували зразки бактерій у чистому водяному льоду та суміші льоду з гірськими породами, які є в ґрунті Червоної планети. Зразки були заморожені за температури мінус 51 градус Цельсія, що відповідає температурі регіонів на Марсі, покритих льодом.

Після цього зразки бактерій піддали впливу радіації, яка еквівалентна тій, вплив якої бактерії могли б відчувати протягом 20 мільйонів років. Після цього вчені змоделювали вплив радіації на Марсі протягом 50 мільйонів років.

За словами вчених, 50 мільйонів років — це набагато більше за вік багатьох крижаних відкладень на Марсі, вік яких оцінюють у 2 мільйони років. Це означає, що будь-яке органічне життя, яке міститься в льоду, може зберегтися. Якщо в льоду на поверхні Марса існують позаземні мікроорганізми, то майбутні місії можуть їх виявити, вважають автори дослідження.

Експерименти показали, що амінокислоти, будівельні блоки білків, краще зберігаються в чистому льоду, ніж у льоду, який змішаний з гірськими породами. Понад 10% амінокислот залишилися неушкодженими після 50 мільйонів років впливу радіації. Амінокислоти в забрудненому льоду руйнувалися в 10 разів швидше і не зберігалися.

При цьому вчені виявили, що ще нижчі температури ще більше уповільнюють швидкість руйнування амінокислот.

Дослідники припускають, що в чистому льоду побічні продукти радіації, такі як вільні радикали, уповільнюють хімічне руйнування біологічних молекул. А мінерали з марсіанського ґрунту, ймовірно, утворюють тонкі рідкі плівки, які дають змогу руйнівним частинкам із космосу заподіювати більшої шкоди біомолекулам.

Дослідження показує, що регіони на Марсі з переважанням чистого водяного льоду є найкращим місцем для пошуку слідів позаземного життя. Вчені вважають, що будь-які біомолекули, які існують довше за два мільйони років, могли зберегтися в льоду на Марсі.

