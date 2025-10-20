У центрі Чумацького Шляху відбувається щось дивне: випромінювання може випускати невловима речовина

Загадковий надлишок гамма-випромінювання в центрі Чумацького Шляху може бути спричинений зіткненнями і знищенням частинок темної матерії.

Астрономи дійшли висновку, що розподіл темної матерії в нашій галактиці не такий, як передбачалося. Тому саме темна матерія може бути потенційним джерелом загадкового гамма-випромінювання в центрі Чумацького Шляху. Моделювання показує, що розподіл темної матерії в центрі галактики не сферичний, а сплющений і асиметричний. Це говорить про те, що надлишок гамма-випромінювання може виникати через зіткнення і знищення частинок темної матерії. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Phys.

16 років тому за допомогою космічного телескопа Fermi астрономи виявили надто багато гамма-випромінювання, що виходить із центру нашої галактики. Це явище отримало назву "надлишок гамма-випромінювання".

За минулі роки астрономи запропонували два основних пояснення того, що може викликати цей надлишок гамма-випромінювання. Джерелом цього випромінювання може бути невідомий вид мілісекундних пульсарів, тобто нейтронних зірок з дуже швидким обертанням. Але також джерелом випромінювання можуть бути і гіпотетичні частинки темної матерії, відомі як вімпи, які стикаються і знищують одна одну з викидом випромінювання.

Але поширення в просторі гамма-променів не відповідало передбаченому розподілу темної матерії. Очікувалося, що темна матерія в центрі галактики має сферичну форму, але моделювання показало, що вона має сплющену форму.

Астрономи дійшли висновку, що мільярди років тому наша галактика поглинула кілька дрібніших галактик, які принесли із собою свою темну матерію. Тому скупчення темної матерії в центрі Чумацького Шляху набуло асиметричної та еліпсоїдальної форми.

Якщо надлишкове гамма-випромінювання не походить від невідомих нейтронних зірок, то це може стати першим доказом існування темної матерії, яку ще ніколи не бачили безпосередньо.

Учені кажуть, що темна матерія домінує у Всесвіті й утримує галактики разом. А надлишок гамма-випромінювання може бути першим свідченням того, що частинки темної матерії знищують одна одну в центрі Чумацького Шляху і виділяється найпотужніше світло у Всесвіті.

Астрономи вважають, що в міру того, як частинки темної матерії накопичувалися в центрі нашої галактики, кількість зіткнень між ними зростала, що викликало надлишок гамма-випромінювання.

Хоча це дослідження ще не дає повного доказу існування темної матерії, астрономи вважають, що подальші спостереження можуть виявити справжню природу цієї невидимої речовини.

