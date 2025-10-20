Компанія зі США створила "броню" для захисту астронавтів від космічного сміття Ілона Маска

Американська компанія Atomic-6 створила "Космічну броню" — композитний матеріал, який може захистити космічні апарати й астронавтів від сміття на орбіті.

Технологічні компанії, такі як SpaceX Ілона Маска, дедалі більше засмічують навколоземну орбіту космічним сміттям, яке створюють їхні апарати. Тепер же американська компанія Atomic-6 створила новий метод захисту астронавтів і апаратів на орбіті від численних фрагментів сміття. Новий композитний матеріал отримав назву "Космічна броня". Він пройшов наземні випробування і вже 2026 року супутники, покриті цим матеріалом, мають вирушити в космос, пише Futurism.

Тільки компанія SpaceX управляє приблизно 8600 супутниками Starlink на навколоземній орбіті. Але це число зростає за рахунок нових запусків. При цьому угруповання супутників необхідно поповнювати через те, що частина з них після закінчення терміну служби падає в атмосферу Землі, а частина залишається на орбіті в неактивному стані.

Таким чином непрацюючі супутники Starlink приєднуються до приблизно 25 000 фрагментів космічного сміття, яке можна виявити на орбіті. Водночас розрахунки вчених показують, що окрім фрагментів сміття, які можна відстежити, на навколоземній орбіті перебуває приблизно 170 мільйонів фрагментів дрібнішого сміття. Ці уламки занадто маленькі, щоб їх можна було виявити, але вони становлять велику загрозу для космічних апаратів і кораблів. Що більше накопичується космічного сміття, то більшою стає загроза того, що дрібні уламки сміття можуть врізатися в апарати, що працюють, і навіть Міжнародну космічну станцію. Це може завдати серйозної шкоди, адже фрагменти космічного сміття рухаються зі швидкістю понад 25 000 км/год.

Непрацюючі супутники Starlink приєднуються до приблизно 25 000 фрагментів космічного сміття, яке можна виявити на орбіті Фото: ScienceAlert

Нині на супутниках використовують щити, зазвичай створені з алюмінію, які поглинають удар і в такий спосіб захищають космічні апарати від ушкодження. Але ці щити під час удару створюють вторинні уламки, які становлять загрозу для інших супутників і астронавтів.

Тому компанія Atomic-6 розробила новий композитний матюкав, названий "Космічна броня", який має поліпшити захист супутників і астронавтів від фрагментів космічного сміття. Згідно із заявою компанії, новий матеріал у вигляді шестигранних плиток, яким можна покрити супутники, здатний захистити апарати й астронавтів від фрагментів сміття розміром менше 3 мм, які складно виявити.

Новий матеріал уже пройшов наземні випробування. Компанія Atomic-6 планує вже наступного року відправити в космос супутники, оснащені "Космічною бронею".

Крім захисту від небезпечного сміття, Atomic-6 заявляє, що "Космічна броня" також може бути використана для боротьби зі зростаючою загрозою з боку ворожих космічних апаратів, маючи на увазі російські та китайські супутники. Хоча на сьогодні не зафіксовано жодного подібного цілеспрямованого зіткнення супутників інших країн з апаратами США.

