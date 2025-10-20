На Землю впав невідомий об'єкт із космосу: можливо, це уламки китайської ракети (фото)

У Західній Австралії було виявлено обгоріле космічне сміття, яке може бути частиною запущеної минулого місяця китайської ракети.

Поліція оголосила, що великий обгорілий об'єкт, який було виявлено 18 жовтня в посушливому і малонаселеному регіоні Пілбара в Західній Австралії, найімовірніше, є космічним сміттям, яке увійшло в атмосферу Землі. Цей об'єкт виявили шахтарі на віддаленій дорозі приблизно за 30 кілометрів від шахтарського міста Ньюман, пише The Guardian.

Наразі триває розслідування за участю поліції, Австралійського космічного агентства і Департаменту пожежної охорони та надзвичайних ситуацій Західної Австралії, щоб з'ясувати, що з себе точно представляє об'єкт, який впав із космосу.

Фахівець із космічного сміття Еліс Горман вважає, що це може бути частина китайської ракети Jieling, яка була запущена в космос 25 вересня. Горман вважає, що це четверта ступінь ракети, яка деякий час оберталася навколо Землі, а потім раптово увійшла в атмосферу і впала в Австралії.

У місцевій поліції заявили, що, згідно з попереднім дослідженням об'єкта, він був виготовлений з вуглецевого волокна і відповідає раніше виявленому космічному сміттю, такому як посудини високого тиску з композитною оболонкою або ракетні паливні баки. Посудини високого тиску з композитною оболонкою — це резервуари, що використовуються для зберігання рідкого палива під високим тиском у космічних апаратах.

Інженери Австралійського космічного агентства проведуть додаткове дослідження, щоб визначити джерело походження обгорілого об'єкта.

Падіння комічного сміття на сушу являє собою рідкісне явище, адже більша частина Землі вкрита водою. Тому, навіть якщо якийсь уламок космічного сміття падає вниз, то з більшою часткою ймовірності він опиниться в океані.

За словами генерального директора Європейського космічного агентства Йозефа Ашбахера, космічне сміття стає дедалі серйознішою проблемою на орбіті в міру зростання запусків ракет. Також збільшується кількість уламків космічного сміття, що падають.

За словами Горман, паливні баки часто виготовляють із неіржавкої сталі або титанових сплавів із покриттям із вуглецевого волокна, що забезпечує їм дуже високу температуру плавлення. Тому вони можуть пережити вхід в атмосферу Землі і не згоріти там повністю.

