Уперше за 1000 років дві комети будуть максимально яскравими на нічному небі цього тижня (фото)

Комета C/2025 R2 (SWAN) наблизиться до Землі на максимально близьку відстань увечері 20 жовтня, а вже за 24 години те саме зробить яскравіша комета C/2025 A6 (Lemmon).

Існує ймовірність, що дві одні з найяскравіших комет цього року C/2025 R2 (SWAN) і C/2025 A6 (Lemmon) можна буде побачити неозброєним оком у понеділок, 20 жовтня і у вівторок, 21 жовтня. Хоча для того, щоб краще розглянути комети, може знадобитися додаткове обладнання, пише Live Science.

Комета C/2025 R2 (SWAN) була виявлена у вересні цього року, і як показали розрахунки її орбітальний період становить приблизно 1400 років. Ця довгоперіодична комета наблизитися на максимально близьку відстань до Землі, 39 млн км, у понеділок, 20 жовтня. Її має бути добре видно на нічному небі приблизно через півтори години після заходу Сонця. Її зоряна величина, згідно з розрахунками вчених, має становити +5,9. Людське око за умови дуже темного неба може побачити в космосі об'єкти, що мають зоряну величину +6. Що вища зоряна величина, то більш тьмяним є об'єкт.

Комета C/2025 R2 (SWAN) Фото: space.com

Технічно цю комету можна побачити неозброєним оком, але ймовірно знадобиться щонайменше бінокль, щоб її роздивитися. Щоб побачити комету C/2025 R2 (SWAN), потрібно знайти Літньо-осінній трикутник (найпомітніший астеризм у небі Північної півкулі), який складається з трьох яскравих зірок — Веги, Денеба та Альтаїра. Для цього потрібно дивитися на південний захід. Комета перебуватиме приблизно на півдорозі між Альтаїром і горизонтом.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) була виявлена в січні цього року і її орбітальний період становить приблизно 1350 років. Ця довгоперіодична комета наблизитися на максимально близьку відстань до Землі, 89 млн км, у вівторок, 21 жовтня. Її має бути добре видно приблизно через півтори години після заходу Сонця. Це буде більш яскрава комета, зоряна величина якої має становити +4,5. Імовірність того, що її можна побачити неозброєним оком є, але все ж таки, скоріш за все, для кращого огляду об'єкта, знадобиться бінокль.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) Фото: space.com

Комету можна побачити на північному заході неба, поруч із Великим Ковшем (астеризм у сузір'ї Велика Ведмедиця) і яскравою зіркою Арктур.

Обидві комети після подальшого максимального зближення із Сонцем залишать внутрішню частину Сонячної системи, і їх знову можна буде побачити тільки за понад 1000 років.

