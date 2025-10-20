Впервые за 1000 лет две кометы будут максимально яркими на ночном небе на этой неделе (фото)

Комета C/2025 R2 (SWAN) приблизится к Земле на максимально близкое расстояние вечером 20 октября, а уже через 24 часа то же самое сделает более яркая комета C/2025 A6 (Lemmon).

Существует вероятность, что две одни из самых ярких комет этого года C/2025 R2 (SWAN) и C/2025 A6 (Lemmon) можно будет увидеть невооруженным глазом в понедельник, 20 октября и во вторник, 21 октября. Хотя для того, чтобы лучше рассмотреть кометы, может потребоваться дополнительное оборудование, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Комета C/2025 R2 (SWAN) была обнаружена в сентябре этого года, и как показали расчеты ее орбитальный период составляет примерно 1400 лет. Эта долгопериодическая комета приблизиться на максимально близкое расстояние к Земле, 39 млн км, в понедельник, 20 октября. Она должна быть хорошо видна на ночном небе примерно через полтора часа после захода Солнца. Ее звездная величина, согласно расчетам ученых, должна составлять +5,9. Человеческий глаз при условии очень темного неба может увидеть в космосе объекты, имеющие звездную величину +6. Чем выше звездная величина, тем более тусклым является объект.

Відео дня

Комета C/2025 R2 (SWAN) Фото: space.com

Технически эта комета может быть видна невооруженным глазом, но вероятно понадобится как минимум бинокль, чтобы ее рассмотреть. Чтобы увидеть комету C/2025 R2 (SWAN), нужно найти Летне-осенний треугольник (наиболее заметный астеризм в небе Северного полушария), состоящий из трех ярких звезд — Вега, Денеб и Альтаира. Для этого нужно смотреть на юго-запад. Комета будет находиться примерно на полпути между Альтаиром и горизонтом.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была обнаружена в январе этого года и ее орбитальный период составляет примерно 1350 лет. Эта долгопериодическая комета приблизиться на максимально близкое расстояние к Земле, 89 млн км, во вторник, 21 октября. Ее должно быть хорошо видно примерно через полтора часа после захода Солнца. Это будет более яркая комета, звездная величина которой должна составлять +4,5. Вероятность того, что ее можно увидеть невооруженным глазом есть, но все же, скорее всего для лучшего обзора объекта, понадобится бинокль.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) Фото: space.com

Комету можно увидеть на северо-западе неба, рядом с Большим Ковшом (астеризм в созвездии Большая Медведица) и яркой звездой Арктур.

Обе кометы после дальнейшего максимального сближения с Солнцем покинут внутреннюю часть Солнечной системы и их снова можно будет увидеть только через более, чем 1000 лет.

Как уже писал Фокус, комета C/2025 A6 (Lemmon) пострадала от действия солнечного ветра.

Также Фокус писал о том, что два космических аппарата могут "поймать за хвост" межзвездную комету 3I/ATLAS.