Два аппарата могут "поймать за хвост" межзвездную комету 3I/ATLAS: как это возможно

Кометы имеют два хвоста, один из которых состоит из пыли, а второй – ионный или плазменный, направленный в противоположную сторону от Солнца. Плазменные хвосты комет могут простираться на сотни миллионов километров.

Ионный хвост межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая пересекает Солнечную систему, остается невидимым для астрономов. Но два космических аппарат вероятно, смогут пролететь сквозь ионный хвост 3I/ATLAS и изучить его, пишет IFL Science.

Речи идет об аппарате NASA Europa Clipper, который направляется к спутнику Юпитера Европе, а также аппарате Европейского космического агентства Hera. Второй аппарат летит к двойному астероиду Дидим и Диморфос. Ранее именно этот астероид стал целью миссии DART – первой в истории демонстрации планетарной обороны.

Теперь же ученые говорят, что оба космических аппарата будут расположены таким образом, что в ближайшие недели могут пролететь через ионный хвост кометы.

Відео дня

Согласно расчетам, аппараты окажутся в нужном месте в нужное время. Через несколько недель межзвездная комета будет находиться на оптимальном расстоянии от Солнца – 203 млн км. Это минимальное расстояние, на котором будет происходить пик активности кометы. Это произойдет 29 октября, когда оба аппарата будут находиться в пределах ионного хвоста 3I/ATLAS.

Аппарат Hera первым окажется рядом с хвостом кометы, что произойдет с 25 октября по 1 ноября. Но несмотря на такую уникальную возможность, у аппарата ЕКА может не хватить необходимого набора инструментов для изучения ионного хвоста.

«Насколько я понимаю, поскольку Hera не оснащён приборами для измерения на месте, нет возможности измерить какие-либо свойства хвоста кометы во время её прохождения», — заявили представители ЕКА.

С другой стороны, у аппарата NASA Europa Clipper имеются все необходимые инструменты для исследования.

«При условии, что в период с 30 октября по 6 ноября космическая погода будет благоприятной, Europa Clipper получит редкую возможность взять образцы из хвоста межзвездного объекта», - пишут авторы нового исследования.

К сожалению, пока остается неясным, собираются ли в NASA провести дополнительные исследования ионного хвоста кометы по дороге к спутнику Юпитера.

На данный момент известно, что в период с 2 по 25 ноября за межзвездной кометой будет наблюдать европейская миссия JUICE. Во время наблюдений астрономы собираются собрать как можно больше данных о межзвездной комете.

Напомним, межзвездный объект 3I/ATLAS более странный, чем считалось. Ученые провели наблюдение за третьим известным гостем из другой звездной системы, чтобы выяснить, имеет ли он какие-либо необъяснимые характеристики.