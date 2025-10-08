Межзвездный объект 3I/ATLAS более странный, чем считалось: такого еще не видели астрономы

Ученые провели наблюдение за третьим известным гостем из другой звездной системы, чтобы выяснить, имеет ли он какие-либо необъяснимые характеристики.

Межзвездная комета 3I/ATLAS постоянно меняется по мере своего движения по Солнечной системе. В этом нет ничего удивительного, ведь, может быть впервые за миллионы, а может и миллиарды лет, она оказалась очень близко к какой-либо звезде. В этом случае речь идет о нашем Солнце. Тепло Солнца нагревает комету, а потому ее газовая оболочка, известная как кома увеличивается. Кома возникает в результате испарения веществ с поверхности ледяного ядра кометы. Ученые изучили изменения межзвездной кометы 3I/ATLAS, чтобы выяснить, нет ли чего-либо необъяснимого с точки зрения современных знаний о кометах. Также исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, было направлено на то, чтобы сравнить 3I/ATLAS как с предыдущей межзвездной кометой, так и с кометами в Солнечной системе, с целью выявить отличия, пишет Phys.

Астрономы провели наблюдение за межзвездной кометой 3I/ATLAS с помощью наземного телескопа VLT в августе и сентябре, вскоре после ее обнаружения в Солнечной системе. Тогда комета находилась на расстоянии от примерно 500 млн км до 300 млн км от Солнца. При этом комета все больше нагревалась и ее кома увеличивалась.

По словам ученых, они изучили изменения в соотношении никеля и железа в коме кометы 3I/ATLAS. Его измеряли ранее у комет в Солнечной системе, а также у межзвездной кометы 2I/Борисов, которая до обнаружения 3I/ATLAS была последним известным межзвездным объектом.

Стоит сказать, что сам факт наличия железа и никеля в коме комет озадачил ученых, поскольку температуры на их поверхности обычно недостаточно для сублимации (превращения сразу из твердого в газообразное состояние) силикатов или сульфидов, которые, как считается, удерживают эти металлы на поверхности комет.

Соотношение железа и никеля у кометы 2I/Борисов было похоже на соотношение этих металлов у комет в Солнечной системе. Но оно было в 10 раз выше, чем у Солнца. Таким образом, тот факт, что межзвездная комета и местные кометы имеют одинаковое высокое соотношение железа и никеля указывает на некий общий процесс формирования комет, который не зависит от состава звезды, вокруг которой они образовались.

Межзвездная комета 3I/ATLAS Фото: space.com

Как показало исследование комета 3I/ATLAS отличается как от предыдущей межзвездной кометы, так и от комет в Солнечной системе. Изначально в коме кометы ученые обнаружили наличие никеля, но затем, чем ближе подлетала комета к Солнцу и чем больше нагревалась, в коме было обнаружено железо. Соотношение никеля и железа оказалось еще выше, чем у ранее изученных комет и оно резко менялось по мере приближения 3I/ATLAS к Солнцу. Ранее ничего подобного ученые не видели.

Ранее ученые представили теорию, согласно которой железо и никель в составе комет связаны с карбонильными группами, образуя летучие металлоорганические соединения. Ученый считают, что в случае с кометой 3I/ATLAS никель связывался в виде тетракарбонила никеля (Ni(CO)4), а железо – в виде пентакарбонила железа (Fe(CO)5). Оба этих металлоорганических соединения имеют достаточно низкие температуры сублимации, чтобы она происходила вдали от Солнца.

Тетракарбонил никеля имеет более низкую температуру плавления, чем пентакарбонил железа, что объясняет отсутствие сигналов железа в начале периода наблюдений, но их появление позже, когда комета приблизилась к Солнцу. Температура на протяжении этого путешествия, должно быть, превысила порог, при котором пентакарбонил железа начал сублимироваться, что привело к резкому падению соотношения никеля и железа. Ученые также обнаружили, что количество образующегося никеля в коме кометы соответствует теоретической скорости сублимации тетракарбонила никеля.

Также астрономы определили, что комета 3I/ATLAS содержит очень мало двухатомного углерода, то есть С2. Это указывает на то, что комета могла сохраниться в первозданном виде за миллиарды лет своего существования. При этом, скорее всего, комета сформировалась в другой части протопланетного диска ворог своей родной звезды, чем более распространенный тип комет.

