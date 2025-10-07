Межзвездный объект 3I/ATLAS мог прилететь к нам из таинственной части Млечного Пути (фото)

Астрономы считают, что межзвездная комета 3I/ATLAS не прилетела из нашей части Млечного Пути и может содержать информацию о самой ранней истории нашей галактики.

Ученые смоделировали последние 4 миллиона лет путешествия межзвездного объекта 3I/ATLAS, который как считается является кометой, и предполагают, что он прибыл из очень далекой части Млечного Пути. Возможно, эта комета родилась там, где встречаются самые старые и самые молодые звезды нашей галактики. Если это так, то комета 3I/ATLAS может содержать информацию о самой ранней истории Млечного Пути и на миллиарды лет старше Солнца. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

Третий в истории межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен в июле и как показывают наблюдения имеет скорость примерно 210 000 км/ч и необычную траекторию движения. Эта межзвездная комета, которая возникла за пределами Солнечной системы, пролетела мимо Марса 3 октября на расстоянии 30 миллионов километров. 30 октября она приблизиться на максимально близкое расстояние к Солнцу. После этого 3I/ATLAS начнет путешествие снова в межзвездное пространство, пролетит мимо Юпитера в марте 2026 года и окончательно покинет Солнечную систему.

Эта комета набирает скорость уже миллионы, если не миллиарды лет. По словам ученых, во время полета по Млечному Пути комета могла легко отклониться от первоначальной траектории под действием гравитации массивных звезд. Астрономы попытались установить место рождения 3I/ATLAS, изучив, какие звезды могли повлиять на орбиту кометы.

С помощью данных космического телескопа Gaia астрономы проследили траекторию кометы на 4,27 миллиона лет назад и определили 62 звезды, которые могли повлиять на ее траекторию. Используя данные телескопа Gaia о движении, скорости и размерах звезд, астрономы пришли к выводу, что ни одна из них не оказала существенного влияния на орбиту кометы. Это значит, что межзвездная комета не появилась где-то рядом с Солнечной системой.

Таким образом авторы исследования пришли к выводу, что 3I/ATLAS является очень старым межзвездным объектом, который путешествует по Млечному Пути миллиарды лет, и что комета вероятно возникла на границе тонкого диска нашей галактики.

Спиральные галактики, такие как Млечный Путь, делят свои звезды между тонким и толстым дисками. В меньшем тонком диске находится подавляющее большинство звезд нашей галактики, которые являются относительно молодыми. Эти звезды содержат много химических элементов тяжелее водорода и гелия, которые были получены в результате смерти более старых звезд. В большем по размеру толстом диске нашей галактики, который охватывает границы тонкого диска, существуют лишь очень старые звезды и там давно прекратился процесс появления новых звезд. Старые звезды содержат мало тяжелых химических элементов.

По словам ученых, если межзвездная комета действительно возникла на границе двух дисков, это может означать, что она очень древняя. Межзвездная комета 3I/ATLAS может существовать примерно 10 миллиардов лет. Солнце существует примерно 4,6 млрд лет. Астрономы считают, что комета могла быть выброшена из сформировавшейся планетной системы в ранней истории Млечного Пути.

В скором времени, мы, возможно, получим данные наблюдений за кометой 3I/ATLAS, которые проводили космические аппараты, находящиеся возле Марса. Возможно, эти данные дадут больше информации о том, откуда прибыл межзвездный объект. Также возможно, астрономы получат информацию о том, каким был Млечный Путь в самом начале своего существования.

