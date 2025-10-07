Земля находится в постоянном движении: почему мы его не ощущаем

Люди, как и все живые существа участвуют в движении Земли, поскольку наша планета постоянно движется: она вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца.

Related video

Прямо сейчас вы вместе с нашей планетой летите в космосе с огромной скоростью. Люди участвуют в движении нашей планеты как вокруг Солнца, так и вокруг своей оси. Но мы не ощущаем этого движения. Земля каждые 24 часа совершает полный оборот вокруг своей оси со скоростью примерно 1670 км/ч. Каждый год наша планета совершает полный оборот вокруг Солнца со скоростью примерно 107 000 км/ч. Почему же мы не ощущаем настолько быстрого движения нашей планеты? Об этом пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вспомните, как в детстве, вы ощущали движение карусели, когда катались на ней. Наш мозг замечал это движение, ведь оно не было плавным. Карусель ускорялась и замедлялась. Но движение Земли является плавным. Вращение планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца происходит без резких толчков или остановок. По мере того, как наша планета вращается вокруг Солнца по слегка вытянутой орбите, скорость ее движения немного увеличивается, когда Земля находится ближе к Солнцу, и немного уменьшается, когда она находится дальше. Но изменения с скорости движения происходят настолько постепенно и плавно, что мы этого не чувствуем.

Представьте, что вы летите на самолете со скоростью в сотни километров в час. Но в салоне все остается неподвижным. Дело в том, что самолет и его пассажиры движутся с одной скоростью и в одном направлении. Также, как мы не чувствуем скорости самолета, мы не ощущаем движение Земли, ведь мы двигаемся вместе с планетой с одной и той же скоростью. Наш мозг мог бы ощутить движение Земли, если бы планета внезапно ускорилась или замедлилась, или же изменила траекторию движения. Но этого не происходит.

Движение Земли является плавным. Вращение планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца происходит без резких толчков или остановок Фото: Forbes

Люди также не замечают движение Земли из-за того, что в космосе нет ориентиров, благодаря которым мы могли бы увидеть движение планеты. Когда вы едете в машине, то такими ориентирами выступают проносящиеся мимо деревья и знаки. Эти неподвижные объекты помогают нашему мозгу фиксировать движение. Но звезды в космосе находятся настолько далеко от нас, что кажутся неподвижными, даже если мы движемся относительно них со скоростью в тысячи километров в час.

Несмотря на огромную скорость движения Земли, мы не улетаем в космос благодаря земной гравитации, которая притягивает все на поверхности нашей планеты к центру Земли.

Кстати, если бы Земля не вращалась вокруг своей оси, то одна сторона планеты всегда была обращена к Солнцу, где был бы вечный день. На другой стороне была бы вечная ночь. А благодаря тому, что ось Земли наклонена вор время движения вокруг Солнца это приводит к смене времен года на нашей планете. То есть разные части Земли получают больше или меньше солнечного света.

Стоит отметить, что Солнце также не стоит на месте, а вращается со скоростью в сотни тысяч километров в час вокруг центра нашей галактики Млечный Путь. Сама наша галактика также движется по Вселенной.

А еще сама Вселенная постоянно расширяется, хотя астрономы не могут понять, почему разные измерения дают различные показатели скорости этого расширения. Это одна из загадок космоса, которую пытаются разгадать ученые, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA, возможно, увидел в небе Марса комету из другого мира. Астрономы-любители предполагают, что марсоход Perseverance с помощью своей навигационной камеры мог сделать изображения пролетающей мимо Красной планеты межзвездной кометы 3I/ATLAS. NASA пока этого не подтверждало.