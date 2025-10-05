Пять загадок космоса, которые пока не разгадали астрономы (фото)

Во Вселенной существует много странных явлений и объектов, над раскрытием тайн которых ломают головы ученые много лет. Здесь представлены лишь некоторые из них, но они представляют собой одни из самых больших загадок.

Чем больше астрономы изучают Вселенную, тем большим становится понимание, что космоса скрывает много загадок. Бывает так, что каждое новое открытие порождает еще больше нерешенных вопросов. Вот подборка из пяти загадок космоса, которые пока не разгадали астрономы, но попытки не прекращаются, пишет ScienceAlert.

Проблема Хаббла

Астрономам известно, что наша Вселенная постоянно расширяется с момента начала своего существования 13,8 миллиарда лет назад. Но измерения скорости этого расширения, которая называется постоянная Хаббла, показывают разные значения.

Ученые используют для измерения скорости расширения космоса с одной стороны данные, полученные при изучении реликтового излучения. Это так называемый первый свет Вселенной, который все еще существует.

С другой стороны, для получения постоянной Хаббла ученые используют переменные звезды цефеиды и сверхновые типа Ia. Яркость этих объектов известна, и они излучают относительно постоянное количество света. Поэтому астрономы могут определить расстояние до них.

Измерения с помощью реликтового излучения показывают, что Вселенная расширяется со скоростью примерно 67 километров в секунду на мегапарсек. Но второй способ измерения показывает, что постоянная Хаббла составляет примерно 73 километра в секунду на мегапарсек.

1 мегапарсек – это 1 млн парсеков. Парсек равен 3,26 световых лет. Один световой год – это 9,6 триллиона километров.

Расхождение в значениях скорости расширения Вселенной называется проблемой Хаббла. Ученые предложили уже несколько теорий для объяснения этой проблемы, но единого мнения пока нет.

Быстрые радиовсплески

Первый быстрый радиовсплеск был обнаружен в 2007 году. Это был мощный выброс радиоизлучения, длившийся всего несколько миллисекунд. Но при этом во время данного события выделилось в 500 миллионов раз больше энергии, чем выделяет Солнце.

С тех пор астрономы обнаружили тысячи этих странных событий, и их загадку пока не удалось разгадать.

Большинство быстрых радиовсплесков возникают за пределами нашей галактики Млечными Путь и появляются всего один раз. Некоторые иногда повторяются.

Ученые считают, что возможно, эти странные явления создают магнетары – нейтронные звезды с самым сильным магнитным полем во Вселенной. Но даже если это так, то являются ли магнетары единственными источниками быстрых радиовсплесков? Дело в том, что некоторые из этих событий появились там, где магнетаров нет. Также непонятно, почему некоторые быстрые радиовсплески повторяются.

Темная материя

Когда астрономы заглянули в самое древнее прошлое Вселенной, то они обнаружили нечто странное. Количество обычной материи во Вселенной, состоящей из атомов и известных частиц, не могло объяснить гравитацию, необходимую для того, чтобы Вселенная выглядела такой, какой она есть.

Если бы существовала только обычная материя, то галактики вращались бы более медленно, а скопления галактик разлетались бы на части. Кроме того, искривление пространства-времени вокруг массивных объектов слишком выражено, чтобы быть просто следствием гравитации обычной материи.

Что-то создает дополнительную гравитацию и ее примерно в 5 раз больше, чем создает обычная материя. При этом это что-то взаимодействует с обычной материей только с помощью гравитации и его нельзя увидеть.

Этот невидимый компонент Вселенной ученые назвали темная материя. Уже почти 100 лет астрономы пытаются понять, что это такое и из каких частиц состоит темная материя. Но пока это одна из самых больших загадок космоса.

Объект Хога

Среди миллиардов галактик во Вселенной есть действительно странные. Но среди этих странных объектов выделяется объект Хога.

Так называется необычная галактика, которая находится на расстоянии примерно 600 млн световых лет от нас, и имеет странную структуру. Галактика состоит из идеально симметричного кольца молодых звезд и областей звездообразования диаметром около 120 000 световых лет. Внутри кольца находится желтая сфера, состоящая из более старых звезд диаметром около 17 000 световых лет. Сферу и кольцо разделяет примерно 58 000 световых лет практически полностью пустого пространства.

Астрономы знают, как образовалась эта галактика.

Девятая планета

Некоторые астрономы считают, что еще одна планета Солнечной системы может скрываться далеко за орбитой Нептуна, восьмой и последней планеты от Солнца.

В этой области Солнечной системы находятся миллионы небольших ледяных объектов. Некоторые из них сгруппированы таким образом, что это может означать, что они были перемещены гравитацией невидимой планеты.

Астрономы считают, что эта планета имеет примерно в 5 раз большую массу, чем у Земли и одни оборот вокруг Солнца совершает примерно за 5000 лет. Земля это делает за 365 дней.

Но поиски гипотетической Девятой планеты, пока не увенчались успехом. Некоторые ученые считают, что такой планеты не существует, а другие настаивают на обратном, поэтому поиск продолжается.

