Самые яркие астрономические явления октября 2025: что можно будет увидеть в небе и когда

С самого начала октября ночное время суток — немного длиннее, и это открывает больше возможностей для наблюдения асторонических явлений. Главным событием этого месяца может стать яркое появление кометы C/2025 A6 (Lemmon), которую можно будет увидеть невооруженным глазом.

Related video

Особенно зрелищным в октябре является предрассветное небо, на котором достаточно высоко сияет Орион. Компанию ему составляют такие насыщенные созвездия, как Близнецы, Возничий, Персей и Кассиопея. Также можно увидеть самые яркие планеты: Венера движется по небу за Солнцем, переходя из Льва в Деву, а Юпитер остается в Близнецах. Об этом говорится в статье Universe Space Tech.

Главные астрономические явления октября 2025 года

Уже 6 октября ближе к утру почти полная Луна приблизится к Сатурну, а после рассвета состоится сопряжение с Нептуном, но все три тела будут под горизонтом и побить это невооруженным глазом не получится. Лучшее время для наблюдений — них с 5 на 6 октября.

7 октября будет полнолуние, точное время наступления полной фазы Луны — 6:47.

10 октября Луна приблизится к скоплению Плеяды, наблюдать за этим можно будет только в тех частях света, где в 9:40 по Киеву будет еще ночь.

С 13 на 14 октября в 1:30 ночи состоится соединение Луны с Юпитером. В течение ночи можно будет увидеть, как старая Луна, двигаясь Близнецами, "проскальзывает" между Поллуксом и Юпитером.

19 октября старая Луна окажется рядом с Венерой, но для наблюдателей из Украины зрелище будет недоступным, ведь будет разворачиваться в 21:26.

21 октября в 15:25 Луна войдет в фазу новолуния, а комета C/2025 A6 (Lemmon) окажется на наименьшем расстоянии от Земли. Ожидается, что примерно в это время она может стать видимой для невооруженного глаза. В Северном полушарии отличные условия для наблюдений будут сохраняться весь месяц.

Со 2 октября по 7 ноября наблюдается активность метеорного потока Ориониды, а его пик также ожидается 21 октября. При этом он приходится на новолуние, поэтому Луна не будет мешать наблюдателям. В издании отметили, что этот поток — "весьма непредсказуемый и вполне может приятно поразить".

29 октября Меркурий достигнет наибольшей восточной элогации, но наблюдения будут почти невозможными, ведь после захода Солнца он окажется слишком низко над юго-западным горизонтом. Идеальными условия для наблюдения будут только в Южном полушарии.

В этот же день межзвездная комета 3I/ATLAS пройдет перигелий, но увидеть ее будет невозможно, потому что Земля и комета будут по разные стороны от дневной звезды. Для исследователей важно, что обычно после прохождения перигелия кометы наиболее активны.

3I/ATLAS будет оставаться недоступной для земных обсерваторий ориентировочно до второй декады ноября. Однако в начале следующего месяца она будет проходить на наименьшем расстоянии от Марса, и это планируют попытаться зафиксировать с космических аппаратов, которые вращаются вокруг Красной планеты.

Напомним, астрономы считают, что стали свидетелями рождения магнетара. Новое открытие меняет представление об одних из самых экстремальных объектов в космосе, а также о самых энергетических явлениях.

Астрономы нашли блуждающую планету с огромным аппетитом, расположенную примерно в 620 световых годах от Земли. Ученые ее назвали Cha 1107-7626.