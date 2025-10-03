Найдена планета с неистовым аппетитом: она поглощает 6 млрд тон пыли и газа в секунду

Астрономы нашли блуждающую планету с огромным аппетитом. Она располагается в созвездии Хамелеона примерно в 620 световых годах от Земли.

Related video

Ученые назвали эту блуждающую планету Cha 1107-7626, она обитает вдали от какой-либо звезды и бороздит галактику без привязки к какому либо объекта. К примеру, в Солнечной системе все планеты и другие объекты гравитационно привязаны к Солнцу, пишет Space.com.

Большинство блуждающих планет – холодные и темные объекты, но это совсем не касается Cha 1107-7626.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

«Люди могут считать планеты тихими и стабильными мирами, но это открытие показывает, что свободно дрейфующие в космосе объекты планетарной массы могут быть захватывающими», - говорит ведущий автор исследования из Палермской астрономической обсерватории Национального института астрофизики (INAF) Виктор Альмендрос-Абад.

Дело в том, что Cha 1107-7626 не просто дрейфует в межзвездном пространстве, она также активно питается.

С помощью Очень Большого Телескопа VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESO), астрономы увидели, как планеты притягивает газ и пыль. Этот процесс происходит с невероятной скоростью – 6 млрд тон в секунду.

Ученые говорят, что никогда прежде им не доводилось наблюдать за таким быстрым ростом луюбой другой планеты.

“Это самый мощный эпизод аккреции, когда-либо зарегистрированный для объекта планетарной массы”, - подчеркивает автор исследования.

С общей массой, эквивалентной 5-10 масс Юпитера, Cha 1107-7626 является одной из самых небольших свободно плавающих планет, у которых есть диск и активная аккреция.

Также исследователи выяснили, что рост Cha 1107-7626 происходит не равномерно, а скорее скачками.

Астрономы полагают, что такие скачки роста блуждающей планеты вызваны ее магнитным полем. Интересно было и то, что химический состав планеты изменился во время одной из таких вспышек, а водяной пар появился только во время аккреции.

Результаты исследования говорят, что некоторые планеты-изгои могут развиваться подобно звездам. Именно такие вспышки аккреции астрономы раньше видели в так называемых звездных яслях.

“Такое открытие стирает грань между звездами и планетами и дает уникальную возможность заглянуть в самые ранние периоды формирования планет-изгоев”, - подытожили авторы исследования.

Напомним, астрономы раскрыли тайну происхождения загадочных двойных планет-изгоев. Одиночные планеты-изгои встречаются очень редко, но двойные объекты астрономы обнаруживают еще реже.