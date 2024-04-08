Астрономы раскрыли тайну происхождения загадочных двойных планет-изгоев

Одиночные планеты-изгои встречаются очень редко, но двойные объекты астрономы обнаруживают еще реже.

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С помощью космического телескопа Уэбб астрономы сделали очень важное открытие. Они обнаружили сотни свободно плавающих планет или планет-изгоев. В том числе было обнаружено несколько десятков двойных планет-изгоев, которые встречаются намного реже. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal, смогли выяснить, как они появились, пишет Live Science.

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Вселенная наполнена планетами-изгоями, которые перемещаются в космосе в свободном полете, ведь они не вращаются вокруг звезд. Они бывают одиночными объектами, а бывают двойными. И те, и другие обнаружить очень сложно. Особенно это касается планет, которые называются двойными объектами с массой Юпитера (JuMBO). Также загадкой для астрономов остается то, как все эти планеты возникают в космосе.

Хотя первые планеты-изгои были обнаружены более 20 лет назад, с тех пор удалось найти всего несколько сотен таких странных объектов. Но с помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили в туманности Ориона более 500 свободно плавающих планет. Из них 80 представляют собой двойные планеты, которые вращаются вокруг друг друга и их масса больше массы Юпитера в 0,7 – 13 раз. Это как раз и есть JuMBO.

Вселенная наполнена планетами-изгоями, которые перемещаются в космосе в свободном полете, ведь они не вращаются вокруг звезд. Они бывают одиночными объектами, а бывают двойными. И те, и другие обнаружить очень сложно. Особенно это касается планет, которые называются двойными объектами с массой Юпитера (JuMBO) Фото: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

Современные гипотезы предполагают, что двойные и одиночные планеты-изгои формируются так же, как и звезды, когда облака газа и пыли сжимаются под действием гравитации. Также некоторые ученые считают, что планеты-изгои выбрасывает из планетных систем, где они были связаны со звездой, гравитация проходящего мимо крупного объекта, например, другой звезды.

В прошлом году астрономы предположили, что вероятность того, что JuMBO будут выброшены из родных планетных систем в 5 раз выше, чем у одиночных планет-изгоев. Теперь же ученые создали новое моделирование, чтобы более точно выяснить, какой процесс стоит за появлением JuMBO. Разные модели включали в себя две планеты с массой Юпитера, которые находятся в планетной системе вокруг звезды похожей на Солнце. В каждой модели учитывались разные факторы.

C помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили в туманности Ориона более 500 свободно плавающих планет. Из них 80 представляют собой двойные планеты, которые вращаются вокруг друг друга и их масса больше массы Юпитера в 0,7 – 13 раз Фото: NASA

Авторы исследования выяснили, что JuMBO с большей долей вероятности формируются, если они изначально находились близко друг к другу или если их масса была в 4 раза больше массы Юпитера. Но модели показали, что даже в этом случае вероятность одновременного выброса из планетной системы двух планет очень низкая – меньше 1%. В то же время, как выяснили ученые, одиночные планеты-изгои гораздо чаще выбрасывает из родных систем. То есть прохождение другой звезды может создавать одинокие свободно плавающие планеты. Но JuMBO скорее всего сформировались в результате сжатия газовых облаков.

Авторы исследования считают, что найти подтверждение этой теории можно будет с помощью новой Обсерватории имени Веры Рубин, которая начнет свою работу в начале 2025 года.

Как уже писал Фокус, эта наземная обсерватория будет оснащена самой большой цифровой камерой, которую недавно представили инженеры в США. Эта камера имеет высочайшее разрешение, а потому новые изображения космоса станут еще большее детализированными.

Также Фокус писал о том, что в атмосфере планеты WASP-76b, которая находится на расстоянии 640 световых лет от нас, астрономы впервые обнаружили земное явление. Такое атмосферное явление, как глория, было впервые обнаружено на планете, которая находится не в Солнечной системе.