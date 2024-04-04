Для изучения темной материи и энергии: создана самая большая цифровая камера в мире (фото)

Камера с разрешением 3200 мегапикселей позволит делать снимки Вселенной, как никогда раньше.

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Американские инженеры создали самую большую цифровую астрономическую камеру в мире под названием LSST. Ее установят на Обсерваторию имени Веры Рубин, строительство которой заканчивается в Чили. Новая камера позволит собрать беспрецедентное количество данных о Вселенной и поможет ответить на фундаментальные вопросы о природе темной материи и темной энергии, пишет IFLScience.

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После двух десятилетий работы инженеры Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США создали самую большую цифровую астрономическую камеру в мире. Камера LSST представляет собой настоящее техническое чудо. Она имеет разрешение 3200 мегапикселей и весит 3 тонны.

Изображения космоса, которые будет делать камера, настолько огромные, что для правильного показа снимков потребует 378 4K-телевизоров. По слова ученых, эта камера поможет изучить Вселенную с беспрецедентной детализацией. Камера поможет в изучении природы темной материи, темной энергии, а также даст новое представление о Солнечной системе и нашей галактике.

Камера LSST имеет два объектива. Первый из них имеет диаметр 1,5 метра, и таким образом это самая большая линза, созданная для таких наблюдений. Диаметр второго объектива составляет 90 сантиметров, что тоже не мало. Второй объектив используется для герметизации фокальной плоскости линзы, которая находится в вакууме. Фокальная плоскость — это бьющееся сердце камеры. Она состоит из 201 датчика, аналогично тому, что есть в обычной цифровой камере, но они изготовлены по индивидуальному заказу. Каждый пиксель имеет ширину 10 микрон, а фокальная плоскость настолько плоская, что ее поверхность не меняется более чем на одну десятую ширины человеческого волоса.

Фото: IFLS

По словам ученых, эта камера поможет создать самую информативную карту ночного неба и всех когда-либо созданных. Новые изображения с миллиардами звезд и галактик помогут раскрыть главные тайны Вселенной.

Обсерватория имени Веры Рубин будет изучать, как галактики и скопления галактик изменились за миллиарды лет, что позволит понять эволюцию галактик и распределение темной материи. Также обсерватория будет изучать сверхновые, что дат лучшее представление о расширении Вселенной и том, что его вызывает, то есть темной энергии.

Первые снимки новая камера должна сделать с началом работы Обсерватории имени Веры Рубин в январе следующего года.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA обнаружил на Марсе древнюю реку и начинает важное исследование. Марсоход Curiosity начинает исследование структуры, которая как предполагается, когда-то была заполнена водой и возможно была руслом древней реки.

Также Фокус писал о том, что NASA заключило контракт с тремя частными компаниями, которые должны представить проект нового лунного вездехода. Одна из разработок получит дальнейшее финансирование NASA, а сам лунный вездеход должен отправится в первую поездку на Луне в 2030 году. Все три компании уже продемонстрировали свои предварительные концепты нового автомобиля для исследования Луны.