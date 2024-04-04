Марсоход NASA обнаружил на Марсе древнюю реку: начинается важное исследование (видео)

Марсоход Curiosity начинает исследование структуры, которая как предполагается, когда-то была заполнена водой и возможно была руслом древней реки.

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Марсоход NASA продолжает исследование Красной планете, находясь в кратере Гейл, где он изучает нижние склоны высокой горы Эолида, высота которой более 5 км. На 12-м году своей работы на Марсе Curiosity обнаружил структуру, получившую название Gediz Vallis, которая как считают ученые когда-то в далеком прошлом была руслом древней реки и здесь текла жидкая вода. Теперь марсоход приступает к ее тщательному изучению, пишет Space.

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Gediz Vallis представляет собой извилистый канал, заваленный валунами и ученые пытаются понять, как вообще возникла эта форма рельефа. Хотя марсоход Curiosity изначально должен была исследовать кратер Гейл в течение только двух лет, в августе этого года исполнится уже 12 лет, как аппарат NASA занимается своей научной работой, направленной на понимание прошлого Красной планеты. Он изучат окружающую среду, чтобы ученые могли понять каким именно было водное прошлое Марса, а также была ли там жизнь, и существует ли она там до сих пор.

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С 2014 года марсоход поднимается по нижним склонам горы Эолида, и канал Gediz Vallis кара раз находится в этом районе. Миллиарды лет назад гора, как и остальная часть Марса, была более влажной, чем сейчас. Со временем, когда Марс высох, ветер и остатки воды разрушили гору и обнажили слои породы, которые видит марсоход.

Ученые считают, что что какая-то сила природы прорезала канал на склонах горы во время высыхания Красной планеты. Возможно этот канал был создан ветром, но его склоны слишком крутые, чем можно ожидать от созданной ветром структуры. Поэтому вполне возможно, что она образовалась из-за оползней, который шли с верхних частей горы и таким образом они принесли и собой и валуны, которыми заполнен канал. Но существует возможность того, что канал Gediz Vallis был создать с помощью текущей жидкой воды и представлял собой русло древней реки.

На 12-м году своей работы на Марсе Curiosity обнаружил структуру, получившую название Gediz Vallis, которая как считают ученые когда-то в далеком прошлом была руслом древней реки и здесь текла жидкая вода Фото: NASA

Ученые из NASA считают, что если выяснится, что это так, это будет очень важное открытие. Это будет означать, что после долгого засушливого периода, намного позже в истории горы Эолида, вода вернулась обратно. То есть вода Марсе существовала дольше, чем предполагается. Марсоход Curiosity будет исследовать канал в течение многих месяцев, чтобы раскрыть секрет водного прошлого Марса.

Как уже писал Фокус, на Марсе разбросаны тысячи необычно белых камней, и они не вписываются в ландшафт. Исследователи говорят, что пока не знают, откуда на ржаво-красной планете взялась белая галька.

Также Фокус писал о том, что NASA показало, как будет выглядеть новый автомобиль для поездок астронавтов на Луне. Предполагается, что астронавты впервые воспользуются лунным вездеходом в 2030 году, хотя может быть и раньше.