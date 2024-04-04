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Технологии и наука

Поездки на Луне: NASA показало, как будет выглядеть новый автомобиль для астронавтов (фото)

лунный автомобиль
Фото: space.com | Поездки на Луне: NASA показало, как будет выглядеть новый автомобиль для астронавтов

Предполагается, что астронавты впервые воспользуются лунным вездеходом в 2030 году, хотя может быть и раньше.

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NASA выбрало три частные американские компании для создания лунных автомобилей, на которых смогут перемещаться астронавты в районе южного полюса Луны. Предполагается, что новый лунный вездеход сможет развивать скорость до 15 км/час и сможет также работать автономно, без управления астронавтами, пишет The New York Times.

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NASA наняло три компании, Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab, для создания нового лунного вездехода Lunar Terrain Vehicle. У каждой компании есть 1 год для разработки проекта, а потом NASA выберет лучший из них, который и получит дальнейшее финансирование.

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Согласно плану NASA, новый лунный автомобиль должен быть доставлен на Луну в 2030 году, когда состоится уже третья высадка астронавтов на поверхность спутника Земли в рамках миссии Artemis 5. Хотя в NASA сообщили, что если лунный вездеход будет готов к работе раньше, то он сможет уже поучаствовать в предыдущей пилотируемой миссии. Напоминаем, что пока NASA планирует вернуться на Луну с астронавтами в 2026 году в рамках миссии Artemis 3, после которой состоится миссия Artemis 4.

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LTV станет первым лунным автомобилем США на Луне после того, как лунный вездеход впервые побывал на спутнике Земли в 1971 году в рамках миссии "Аполлон-15" (на фото)
Фото: NASA

С помощью LTV астронавты смогут путешествовать по пересеченной местности на Луне со скоростью примерно 15 км/час при этом на одном заряде батареи можно будет ездить в течение 8 часов. После того, как астронавты вернутся на Землю, LTV сможет работать дальше в автономном режиме и проводить научные исследования, как это делают марсоходы NASA на Марсе.

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Проект лунного автомобиля от Intuitive Machines
Фото: space.com

Созданные одной из компаний лунные вездеходы не будут принадлежать NASA, агентство будет просто брать их в аренду. При этом компания-разработчик должна убудет не только построить лунный автомобиль, но и доставить его на Луну. Но NASA будет за все это платить. Лунный автомобиль останется собственностью компании, выбранной для строительства LTV, и эта компания сможет сдавать его в аренду другим клиентам, когда он не понадобится NASA.

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Проект лунного автомобиля от Lunar Outpost
Фото: space.com

LTV станет первым лунным автомобилем США на Луне после того, как лунный вездеход впервые побывал на спутнике Земли в 1971 году в рамках миссии "Аполлон-15".

Все три компании уже показали NASA предварительные изображения будущего лунного автомобиля и все они имеют разный дизайн. Известно, что будущее транспортное средство будет двухместным и астронавты смогут ездить на нем только в скафандрах, как это было и более 50 лет назад.

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Проект лунного автомобиля от Venturi Astrolab
Фото: space.com

Новые лунные автомобили будут помогать исследовать астронавтам южный полярный регион Луны, где NASA собирается построить базу, и где находится много водяного льда. Предполагается использовать этот лед для жизнеобеспечения астронавтов, а также для создания ракетного топлива.

Как уже писал Фокус, китайский гигант интернет-торговли собирается доставлять товары с помощью космических ракет. Предполагается, что ракеты смогут доставлять товары по всему миру в течение часа.

Также Фокус писал о том, что астронавты NASA создадут на Луне "дачный участок". В рамках миссии Artemis 3 астронавты разместят на спутнике Земли три научных устройства.