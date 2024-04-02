Полет на Марс в 2 раза быстрее: Китай почти создал космический ядерный двигатель

Ученые считают, что астронавты на космическом корабле с ядерным двигателем доберутся до Марса за 3 месяца.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientia Sinica Technologica, китайские ученые создали ядерный реактор, который позволит космическому кораблю сократить путешествие на Марс в 2 раза, пишет Freethink.

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Большинство современных ракет-носителей имеют химические двигатели, которые создают тягу за счет воспламенения смеси топлива и жидкого кислорода. Тяга создается за счет выброса газа из сопла ракеты. Хотя пока что это единственные транспортные средства для достижения космоса, в будущем их могут заменить космические корабли с ядерными двигателями.

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Когда происходит деление атомов, то выделяется огромное количество энергии в виде тепла. Сейчас ядерное деление используют для выработки электроэнергии на АЭС, но аэрокосмические инженеры по всему миру ищут способы использовать ядерное деление для создания тяги в космических кораблях.

Авторы исследования говорят, что Китай планирует начать реализацию миссий в глубокий космос, в частности это касается не только пилотируемых полетов на Луну, но и на Марс. Также китайские ученые считают, что ядерные двигатели позволят быстро достичь пояса астероидов, Юпитера и даже внешней части Солнечной системы.

Ученые считают, что астронавты на космическом корабле с ядерным двигателем доберутся до Марса за 3 месяца Фото: NASA

Предполагается, что космический корабль с ядерным двигателем будет в 2-5 раз более эффективным, чем химические двигатели. Исходя из этого пилотируемый полет на Марс вместо 7 месяцев займет 3 месяца. Таким образом астронавты не только быстрее доберутся до Красной планеты, но это сократит риск значительного негативного воздействия космического излучения и микрогравитации на их здоровье.

Китайские ученые сообщили, что они создали новый ядерный реактор, предназначенный для космических полетов и он уже прошел первоначальные наземные испытания. Реактор имеет мощность 1,5 МВт и его можно поместить в космический корабль, который выведет на орбиту обычная ракета-носитель. Ученые проверили систему охлаждения реактора, его способность противостоять коррозии и многое другое. Для обеспечения тепла во время наземных испытаний использовали внешний источник питания. Но главные испытания с ядерным делением произойдут в ближайшем будущем.

Китайские ученые считают, что ядерные двигатели позволят быстро достичь пояса астероидов, Юпитера и даже внешней части Солнечной системы Фото: NASA

Известно, что в США компания Lockhead Martin занимается созданием космического корабля с ядерным двигателем, который должен быть представлен в 2027 году. Опередит ли Китай американцев пока не ясно, но одна из этих стран добьется успеха, то это произведет революцию в космических путешествиях.

Как уже писал Фокус, в этом году на космических аппаратах будет испытан двигатель, который работает на термоядерном синтезе, то есть не на делении атомов, а на их слиянии. Этот двигатель создала компания из США.

Также Фокус писал о том, что придуман лучший способ покинуть Солнечную систему и попасть в межзвездное пространство. Авторы исследования представили лучшие маршруты для вывода космического корабля за пределы сферы влияния Солнца.