Придуман лучший способ покинуть Солнечную систему и попасть в межзвездное пространство

Авторы исследования представили лучшие маршруты для вывода космического корабля за пределы сферы влияния Солнца.

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Вся Солнечная система окружена гигантским пузырем, который состоит из заряженных частиц, которые выпускает Солнце. Этот пузырь называется гелиосферой и некоторые ученые считают, что именно здесь находится граница Солнечной системы. Поэтому, если люди захотят улететь на космическом корабле в межзвездное пространство, то нужно преодолеть эту границу. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences, предложили лучшие маршруты для выхода из гелиосферы, пишет IFLScience.

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Гелиосфера защищает планеты Солнечной системы, космические аппараты и телескопы, да и людей, от опасного космического излучения. Но до сих пор ученые точно не знают, какую форму имеет гелиосфера, а также какой ее истинный размер. Хотя название этого пузыря предполагает, что он имеет сферическую форму, не все ученые с этим согласны. Одни считают, что гелиосфера имеет эллиптическую вытянутую форму и похожа на мяч для регби, а другие считают, что она напоминает круассан, то есть имеет серповидную форму.

Определить точную форму объекта невероятно сложно, если находится внутри него. Авторы исследования считают, что без такой миссии ученые остаются подобно рыбам в аквариуме, которые пытаются понять, как выглядит их место обитания снаружи. Поэтому ученые выяснили, куда лучше отправить новый космический аппарат, чтобы понять природу гелиосферы и увидеть ее с другой стороны из межзвездного пространства.

Ученые считают, что космическое излучение влияет на форму гелиосферы и делает ее направленной в одну сторону. Есть передняя часть гелиосферы в направлении движения Солнца, где гелиосфера ближе всего к нашей звезде. А еще есть хвост, который уходит далеко в космос.

Будущая миссия межзвездного зонда направлена на путешествие за пределы Солнечной системы Фото: IFLS

3 года назад ученые предлагали отправить межзвездный зонд под углом 45 градусов от передней части гелисоферы, в качестве оптимального маршрута для выхода из Солнечной системы и исследования гелиосферы. Но авторы нового исследования с этим не согласны.

Ученые рассчитали шесть возможных траекторий полета космического аппарата и выяснили, что для выхода из гелиосферы зонду придется следовать по пути, пересекающему ее хвост. Это приведет к самому лучшему представлению о гелиосфере. То есть маршрут через через фланги будет отличным местом для изучения межзвездного пространства и получения лучшего представления о форме гелиосферы.

Два космических аппарата, "Вояджер-1" и "Вояджер-2" уже находятся в межзвездном пространстве, и они стали первыми зондами, которые пересекли гелиосферу. Сейчас они находятся на расстоянии примерно 24 млрд км от Земли. Но эти аппараты не могут обнаруживать плазменную активность Солнца и не могут предоставить никакой информации о гелиосфере.

Ученые считают, что космический аппарат, который последует по разработанному маршруту сможет преодолеть расстояние до 60 млрд км, а в течение многих десятилетий – до 150 млрд км. Авторы исследования предполагают, что такой зонд сможет работать в течение 50 лет и предоставит ценную информацию о гелиосфере. Теперь осталось, чтобы NASA одобрило такую миссию и выделило финансирование.

Как уже писал Фокус, NASA отправит во время полного солнечного затмения три ракеты. Ученые отправят ракеты в верхние слои атмосферы Земли, когда часть нашей планеты погрузится в полную тьму.

Напоминаем, что согласно новому исследованию, взрывающиеся звезды из темной материи могут подтвердить теорию 47-летней давности, как уже писал Фокус.