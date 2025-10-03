Знайдена планета з шаленим апетитом: вона поглинає 6 млрд тонн пилу і газу на секунду

Астрономи знайшли блукаючу планету з величезним апетитом. Вона розташовується в сузір'ї Хамелеона приблизно за 620 світлових років від Землі.

Вчені назвали цю блукаючу планету Cha 1107-7626, вона мешкає далеко від будь-якої зірки і борознить галактику без прив'язки до будь-якого об'єкта. Наприклад, у Сонячній системі всі планети та інші об'єкти гравітаційно прив'язані до Сонця, пише Space.com.

Більшість блукаючих планет — холодні й темні об'єкти, але це зовсім не стосується Cha 1107-7626.

"Люди можуть вважати планети тихими і стабільними світами, але це відкриття показує, що об'єкти планетарної маси, які вільно дрейфують у космосі, можуть бути захопливими", — каже провідний автор дослідження з Палермської астрономічної обсерваторії Національного інституту астрофізики (INAF) Віктор Альмендрос-Абад.

Річ у тім, що Cha 1107-7626 не просто дрейфує в міжзоряному просторі, вона також активно харчується.

За допомогою Дуже Великого Телескопа (VLT) Європейської Південної Обсерваторії (ESO), астрономи побачили, як планети притягує газ і пил. Цей процес відбувається з неймовірною швидкістю — 6 млрд тонн на секунду.

Вчені кажуть, що ніколи раніше їм не доводилося спостерігати за таким швидким зростанням будь-якої іншої планети.

"Це найпотужніший епізод акреції, коли-небудь зареєстрований для об'єкта планетарної маси", — підкреслює автор дослідження.

Із загальною масою, еквівалентною 5-10 мас Юпітера, Cha 1107-7626 є однією з невеликих планет, які вільно плавають, і в яких є диск і активна акреція.

Також дослідники з'ясували, що зростання Cha 1107-7626 відбувається не рівномірно, а радше стрибками.

Астрономи вважають, що такі стрибки зростання блукаючої планети викликані її магнітним полем. Цікаво було й те, що хімічний склад планети змінився під час одного з таких спалахів, а водяна пара з'явилася тільки під час акреції.

Результати дослідження говорять, що деякі планети-ізгої можуть розвиватися подібно до зірок. Саме такі спалахи акреції астрономи раніше бачили в так званих зоряних яслах.

"Таке відкриття стирає межу між зірками і планетами і дає унікальну можливість зазирнути в найбільш ранні періоди формування планет-ізгоїв", — підсумували автори дослідження.

