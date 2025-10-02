Ученые обнаружили "первое сердцебиение" звезды с самым сильным магнитным полем во Вселенной

Теперь астрономы знают, что некоторые гамма-всплески создают новорожденные магнетары, а не черные дыры. Новое открытие меняет представление об одних из самых экстремальных объектов в космосе, а также о самых энергичных явлениях.

Related video

Астрономы считают, что они стали свидетелями рождения одного из самых экстремальных объектов в космосе – магнетара. Они изучили один из необычных гамма-всплесков, и обнаружили в излучении сигнал, который можно сравнить с "первым сердцебиением" новорожденной звезды. Новое открытие также меняет представление о некоторых гамма-всплесках, которые, как считалось, создают только черные дыры. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Магнетары являются одним из типов нейтронных звезд и они обладают самым мощным магнитным полем во Вселенной. Оно в 1000 раз сильнее, чем у остальных нейтронных звезд и примерно в 100 триллионов раз сильнее магнитного поля обычного магнита на холодильнике.

Гамма-всплески являются самыми энергичными вспышками гамма-излучения во Вселенной. Короткие гамма-всплески, которые длятся менее 2 секунд, возникают во время столкновения нейтронных звезд. Длинные – при рождении черных дыр, когда звезды взрываются сверхновой.

Астрономы изучили гамма-всплеск GRB 230307A, который длился чрезвычайно долго – целых 200 секунд. Астрономы пришли к выводу, что он возник в результате столкновения двух нейтронных звезд в далекой галактике, что привело к созданию магнетара. То есть этот длинный гамма-всплеск не был связан с рождение черной дыры.

Магнетары являются одним из типов нейтронных звезд и они обладают самым мощным магнитным полем во Вселенной Фото: wikipedia

Астрономы обнаружили при изучении GRB 230307A повторяющийся, устойчивый сигнал. Всего 160 миллисекунд в свете гамма-всплеска наблюдалось периодическое колебание гамма-излучения. Этот сигнал соответствует быстрому вращению новорожденного магнетара. Расчеты ученых показали, что магнетар вращается вокруг своей оси со скоростью 909 оборотов в секунду.

По словам ученых, это первый случай в истории, когда напрямую был обнаружен периодический сигнал, создаваемый миллисекундным магнетаром внутри гамма-всплеска. Ученые сравнивают этот сигнал с "первым сердцебиением" новорожденной звезды.

Исследование показывает, что некоторые гамма-всплески точно не связаны черными дырами, а возникают из новорожденных магнетаров. Также оно показывает, что магентары могут рождаться после столкновения двух нейтронных звезд.

Как уже писал Фокус, Венера может быть пригодной для жизни: оказалось, облака планеты на 60% состоят из воды. Астрономы сделали открытие, которое меняет представление о составе облаков соседней планеты. Раньше считалось, что на Венере не может существовать жизнь, ведь там слишком мало воды.

Также Фокус писал о том, ученые раскрыли тайну дождя из плазмы, который идет на Солнце.