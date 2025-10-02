Учені виявили "перше серцебиття" зірки з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті

Тепер астрономи знають, що деякі гамма-сплески створюють новонароджені магнетари, а не чорні діри. Нове відкриття змінює уявлення про одні з найекстремальніших об'єктів у космосі, а також про найенергійніші явища.

Астрономи вважають, що вони стали свідками народження одного з найбільш екстремальних об'єктів у космосі — магнетара. Вони вивчили один із незвичайних гамма-сплесків, і виявили у випромінюванні сигнал, який можна порівняти з "першим серцебиттям" новонародженої зірки. Нове відкриття також змінює уявлення про деякі гамма-сплески, які, як вважалося, створюють тільки чорні діри. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Interesting Engineering.

Магнетари є одним із типів нейтронних зірок і вони мають найпотужніше магнітне поле у Всесвіті. Воно в 1000 разів сильніше, ніж у решти нейтронних зірок і приблизно в 100 трильйонів разів сильніше за магнітне поле звичайного магніту на холодильнику.

Гамма-сплески є найенергійнішими спалахами гамма-випромінювання у Всесвіті. Короткі гамма-сплески, які тривають менше 2 секунд, виникають під час зіткнення нейтронних зірок. Довгі — при народженні чорних дір, коли зірки вибухають надновою.

Астрономи вивчили гамма-сплеск GRB 230307A, який тривав надзвичайно довго — цілих 200 секунд. Астрономи дійшли висновку, що він виник внаслідок зіткнення двох нейтронних зірок у далекій галактиці, що призвело до створення магнетара. Тобто цей довгий гамма-сплеск не був пов'язаний із народженням чорної діри.

Магнетари є одним із типів нейтронних зірок і вони володіють найпотужнішим магнітним полем у Всесвіті Фото: wikipedia

Астрономи виявили під час вивчення GRB 230307A повторюваний, стійкий сигнал. Всього 160 мілісекунд у світлі гамма-сплеску спостерігалося періодичне коливання гамма-випромінювання. Цей сигнал відповідає швидкому обертанню новонародженого магнетара. Розрахунки вчених показали, що магнетар обертається навколо своєї осі зі швидкістю 909 обертів на секунду.

За словами вчених, це перший випадок в історії, коли безпосередньо було виявлено періодичний сигнал, створюваний мілісекундним магнетаром всередині гамма-сплеску. Вчені порівнюють цей сигнал із "першим серцебиттям" новонародженої зірки.

Дослідження показує, що деякі гамма-сплески точно не пов'язані чорними дірами, а виникають із новонароджених магнетарів. Також воно показує, що магентари можуть народжуватися після зіткнення двох нейтронних зірок.

